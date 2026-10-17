ஐபிஎல் 2027 | மும்பை இந்தியன்ஸ் பயிற்சியாளர் மஹேலா ஜெயவர்தனே விலகல்!
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்குப் பதிலாக மீண்டும் ரோஹித் சர்மாவிடம் கேப்டன் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்படலாம் என்ற வதந்திகளுக்கு மத்தியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 3:30 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மஹேலா ஜெயவர்தனே விலகியுள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 20ஆவது சீசன் குறித்த அப்டேட்கள் தினம் தினம் வெளியாகி ரசிகர்களைப் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு வீரர்களுக்கான மெகா ஏலமும் நடைபெறவுள்ளதால், எந்தெந்த வீரர்கள் எந்தெந்த அணிகளுக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாகத் தயாராகி வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, ஐபிஎல் தொடரில் 5 கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் அடுத்த சீசனுக்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த, இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மஹேலா ஜெயவர்தனே தனது பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார். இதனால் அந்த அணி புதிய பயிற்சியாளரைத் தேடும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது.
Forever a part of our MI Paltan. Thank you for everything, MJ 💙 https://t.co/BBQuZd1M3u— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகக் கடந்த 2017 முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரையிலும், பின்னர் 2024 முதல் 2026 வரையிலும் மஹேலா ஜெயவர்தனே பயிற்சியாளராகப் பதவி வகித்தார். இவரது பதவிக்காலத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2017, 2019 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில் மூன்று முறை ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று அசத்தியது. ஆனால், 2024-2026 ஐபிஎல் சீசன்களில் அந்த அணி பெரிதளவில் சோபிக்கத் தவறியது.
மேலும் இந்த காலகட்டத்தில்தான் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து ரோஹித் சர்மா நீக்கப்பட்டு, ஹர்திக் பாண்டியா புதிய கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். இது பெரிதளவில் சர்ச்சையாக்கப்பட்டதுடன், அணியின் செயல்பாட்டிலும் தொய்வை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இந்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பு மீண்டும் ரோஹித் சர்மாவிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து ஜெயவர்தனே விலகியிருப்பது பெரும் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.
𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗕𝗶𝗱 𝗮 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗙𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲 Mahela has been much more than a Head Coach to Mumbai Indians. Under his leadership as Head Coach, Mumbai Indians won 3 IPL titles. Read more 👉 https://t.co/GvYuetCKW5— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடனான தனது நீண்ட காலப் பயணம் குறித்துப் பேசிய ஜெயவர்தனே, "மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியுடனான கடந்த பத்து ஆண்டுகாலப் பயணம் எனக்கு மிகவும் சிறப்பான ஒரு தருணமாக அமைந்தது. வீரர்கள், ரசிகர்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நிர்வாகம் அளித்த ஆதரவினால் கிடைத்த அனுபவங்களை மறக்க முடியாது" என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மும்பை அணி நிர்வாகமும் தங்களின் சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் ஜெயவர்தனேவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
|இதையும் படிங்க
மும்பை இந்தியன்ஸ் தவிர, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் பெரிதளவிலான மாற்றங்களைச் செய்து வருகிறது. எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனுக்கான டெல்லி அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகச் சௌரவ் கங்குலியும், பேட்டிங் மற்றும் உதவிப் பயிற்சியாளராக யுவராஜ் சிங்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் தற்சமயம் இலங்கை அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் சமிந்தா வாஸ், டெல்லி அணியின் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.