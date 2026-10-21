கங்குலி, யுவராஜுடன் இணையும் அமித் மிஸ்ரா: ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்காக டெல்லி அணியின் மாஸ்டர் பிளான்!
ஐபிஎல் முதல் சீசனில் டெல்லி அணியில் வீரராக இருந்த தான், தற்போது தனது பயிற்சியாளர் பயணத்தையும் அதே அணியில் தொடங்குவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமித் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 5:59 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அமித் மிஸ்ரா, எதிர்வரும் 2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியின் ஸ்பின் பௌலிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்கு முன்பாக வீரர்களுக்கான மெகா ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் கோவாவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் தற்போதிலிருந்தே தங்களைத் தயார்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வகையில், டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி தனது பயிற்சிப் பிரிவை முற்றிலும் மாற்றி அமைத்து வருகிறது.
அந்த வகையில், எதிர்வரும் ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அமித் மிஸ்ரா டெல்லி அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியில் முன்னாள் இந்திய நட்சத்திர வீரர்கள் ஒன்றாக இணையும் ஒரு சுவாரசியமான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣ ⏩ 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ Welcome back home, Mishra ji 💙❤️ https://t.co/Tsqe9ag4rD— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 21, 2026
ஏனெனில், சில தினங்களுக்கு முன்னர்தான் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய அணி கேப்டன் சௌரவ் கங்குலியும், உதவி மற்றும் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய ஆல்ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்போது அவர்களுடன் முன்னாள் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளரான அமித் மிஸ்ராவும் இணைந்து டெல்லி அணியை வழிநடத்தவுள்ளார்.
தனது புதிய பொறுப்பு குறித்து பேசிய அமித் மிஸ்ரா, "எனக்கு ஜாம்பவான்கள் பற்றித் தெரியாது, ஆனால் ஐபிஎல் போட்டிகளில் நான் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளேன். ஐபிஎல் தொடரின் முதல் சீசன் (2008) நடந்தபோது நான் டெல்லி அணியில்தான் இருந்தேன். இன்று எனது பயிற்சியாளர் பயணத்தைத் தொடங்கும்போதும் அதே டெல்லி அணியுடன் தொடங்குவது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லி அணியின் முன்னாள் வீரரான அமித் மிஸ்ரா, அந்த அணிக்காக 103 போட்டிகளில் விளையாடி 110 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, டெல்லி அணியின் 'ஆல்-டைம் லீடிங் விக்கெட் டேக்கர்' ஆகத் திகழ்கிறார். ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் வரலாற்றில் 162 போட்டிகளில் விளையாடி 174 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். டெல்லி தவிர டெக்கான் சார்ஜர்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காகவும் இவர் விளையாடியுள்ளார்.
The OG Tiger has returned! 🥹 Amit Mishra, our highest ever wicket-taker, is now our spin-bowling coach 💙❤️ https://t.co/pKZS7lNnx5— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 21, 2026
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மேலும், இந்திய அணிக்காக 22 டெஸ்ட், 36 ஒருநாள் மற்றும் 10 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி மொத்தம் 156 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதனால், இதுவரை ஒருமுறை கூட ஐபிஎல் கோப்பையைக் கைப்பற்றாத டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அணி, தற்போது கங்குலி, யுவராஜ் சிங், அமித் மிஸ்ரா ஆகியோரது பயிற்சியின் கீழ், 2027 ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் கோப்பை கனவை நனவாக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர்.