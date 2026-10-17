'தமிழ்நாட்டின் தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளை' - வைரலாகும் எம்எஸ் தோனியின் பேச்சு!
ஐபிஎல் தொடங்குவதற்கு முன்பே தனது சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அறிமுகப் போட்டியும், தனது தொழில் வாழ்க்கையின் சில மிகச்சிறந்த இன்னிங்ஸ்களும் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திலேயே அமைந்தது என தோனி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 17, 2026 at 5:03 PM IST
ஹைதராபாத்: ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் என்னை தங்களின் சொந்த வீட்டுப் பிள்ளையாகத் தத்தெடுத்துக் கொண்டது எனத் தமிழ்நாட்டுடனான தனது பிணைப்பு குறித்து மகேந்திர சிங் தோனி கூறியுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் திருவிழாவான ஐபிஎல் 2027 தொடர் நெருங்கி வரும் வேளையில், உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த கவனமும் வழக்கம் போல சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்எஸ் தோனியின் பக்கமே திரும்பியுள்ளது. ஏனெனில், கடந்த சீசனில் காயம் காரணமாக எந்தவொரு போட்டியிலும் விளையாடாத தோனி, இந்த ஐபிஎல் சீசனில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்விகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, சிஎஸ்கே அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக ஜாகீர் கான் நியமிக்கப்பட்டு புதிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், சென்னை அணியில் தோனியின் எதிர்காலம் குறித்த எதிர்பார்ப்பும் எகிறியுள்ளது. இதனால், சென்னை ரசிகர்களுக்குத் தான் கொடுத்த வாக்கின்படி, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தனது இறுதிப் போட்டியை விளையாட தோனி மீண்டும் மஞ்சள் சீருடையில் களமிறங்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பும் கூடியுள்ளது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மகேந்திர சிங் தோனி, சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டு மக்களுடன் தனக்கு இருக்கும் பிணைப்பு குறித்துப் பகிர்ந்துள்ளார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் தங்களது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கங்கள் மூலம் தோனியின் இந்த உணர்வுபூர்வமான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து, ரசிகர்களின் நினைவலைகளை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.
அந்நிகழ்வில் பேசிய தோனி, "திடீரென்று ஒருநாள் ஐபிஎல் டி20 தொடர் அறிமுகமானது. அப்போது நான் எந்த அணிக்குச் செல்வேன், எங்கு விளையாடுவேன் என்பது பற்றி எனக்கு எந்தவொரு யோசனையும் இருக்கவில்லை. ஆனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் என்னை ஏலத்தில் தேர்வு செய்தது. அங்கிருந்துதான் சென்னைக்கும் எனக்குமான இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நீண்ட பயணம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியது.
𝗦𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗧𝗵𝗮𝗹𝗮’𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗵𝗶𝗺 𝗶𝗻 𝗶𝘁𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁! 💛 #WhistlePodu #Yellove https://t.co/mPScR2gNUj— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 17, 2026
சென்னை மக்கள் என்னை தத்தெடுத்தது ஐபிஎல் தொடங்கிய உடனேயே நடந்துவிட்டது என்று பலர் நினைக்கலாம். ஆனால், உண்மையில் அதற்கும் முன்பே இந்த பாசப் பிணைப்பு தொடங்கிவிட்டது. நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எனது சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அறிமுகப் போட்டி இதே சென்னை மண்ணில்தான் நிகழ்ந்தது. அதுமட்டுமின்றி, எனது பல மிகச்சிறந்த இன்னிங்ஸ்கள் சிலவும் இதே சேப்பாக்கம் மைதானத்தில்தான் அமைந்தன.
சிஎஸ்கே அணிக்கு மட்டுமின்றி, இந்திய அணிக்காகவும் எனது பல சிறந்த ஆட்டங்கள் இந்த மண்ணில் தொடர்ந்தது. நாங்கள் இங்கே அடுத்தடுத்து நிறைய போட்டிகளில் விளையாடினோம். அந்தத் தொடர் ஆட்டங்களின் போதுதான், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் என்னை தங்களின் சொந்த வீட்டுப் பிள்ளையாகத் தத்தெடுத்துக் கொண்டதை நான் உணர்ந்தேன்" என்று தோனி தெரிவித்ததாக சிஎஸ்கே தனது பதிவில் கூறியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க
ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசனுக்காக ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில், சிஎஸ்கே வெளியிட்டுள்ள இந்த நெகிழ்ச்சியான பதிவு ரசிகர்கள் மத்தியில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இருப்பினும், இந்த ஐபிஎல் சீசனில் தோனி விளையாடுவாரா மாட்டாரா என்ற கேள்விக்கு மட்டும் இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ பதிலும் கிடைக்கவில்லை என்பது மட்டுமே ரசிகர்களைச் சற்று சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.