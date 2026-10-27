ஐபிஎல் 2027| மீண்டும் சிஎஸ்கே-வுக்குத் திரும்பிய அல்பீ மோர்கல், மோஹித் சர்மா!
சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் நட்சத்திரங்களான அல்பீ மோர்கல் மற்றும் மோஹித் சர்மா தற்சமயம் அணியின் பயிற்சியாளர் குழுவில் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களைப் பெருமகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 7:15 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2027 மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தனது பயிற்சியாளர் குழுவை முழுமையாக மாற்றி அமைத்து, புதிய பயிற்சியாளர்களின் விவரத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு (2027) மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் காரணமாக, தொடரில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு அணியும் தற்போதிலிருந்தே தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக ஐபிஎல் அணிகள் தங்கள் நிர்வாகத்திலும் பல்வேறு மாற்றங்களைச் செய்து வருகின்றன.
அந்த வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் தங்கள் பயிற்சியாளர் குழுவை முற்றிலுமாக மாற்றியமைத்துள்ளது. கடந்த 16 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அணியின் முதுகெலும்பாகவும், ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வெல்லக் காரணமாகவும் இருந்த தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங், கடந்த சீசன் முடிந்த கையோடு தனது பதவியிலிருந்து விலகினார். அவரைத் தொடர்ந்து பேட்டிங் மற்றும் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளர்களும் அடுத்தடுத்து தங்களது பொறுப்புகளில் இருந்து விலகினர்.
The lion behind some of Chepauk's most unforgettable moments is ready for a new innings! 💛 An OG Super King from 2008, a key member of our back-to-back IPL triumphs in 2010 and 2011! Albie Morkel's story with the Super Kings continues! Welcome aboard, Albie! 🦁 #WhistlePodu #Yellove— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 27, 2026
இதையடுத்து சிஎஸ்கே அணி, ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாகத் தங்கள் அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் குழுவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில் அணியின் புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜாகீர் கானும், பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராக முன்னாள் இந்திய வீரர் மோஹித் சர்மாவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் அல்பீ மோர்கல், கேரத் பேட்டி, ஜேம்ஸ் பாஸ்டர் மற்றும் ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீராம் ஆகியோர் உதவிப் பயிற்சியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர்களான அல்பீ மோர்கல் மற்றும் மோஹித் சர்மா ஆகியோர் மீண்டும் அணிக்குள் நுழைந்திருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இதில் தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் ஆல்-ரவுண்டரான அல்பீ மோர்கல், கடந்த 2008 முதல் 2013 வரை சிஎஸ்கே அணிக்காக 78 போட்டிகளில் விளையாடி 827 ரன்களும், 76 விக்கெட்டுகளும் எடுத்துள்ளார். சமீபத்தில் ஜோகன்னஸ்பர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக இருந்த இவர், தற்போது சிஎஸ்கே அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளராக இணைந்துள்ளார்.
Once a Super King. Now ready to shape the next generation! 💛 From his IPL debut in Yellow in 2013 to winning the Purple Cap in 2014, Mohit Sharma has given us plenty of reasons to whistle with his masterful slower deliveries and variations! Welcome home, Mohit! 🦁 #WhistlePodu #Yellove— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 27, 2026
அதேபோல் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மோஹித் சர்மா, கடந்த 2013 முதல் 2019 வரை சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி 48 போட்டிகளில் 58 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். கடந்த 2025 டிசம்பரில் அனைத்து வடிவ கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்ற மோஹித் சர்மா, தற்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சுப் பயிற்சியாளராகத் தனது புதிய பயணத்தைத் தொடங்குகிறார்.
இங்கிலாந்தின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளரான கேரத் பேட்டி, சர்ரே கவுண்டி கிரிக்கெட் கிளப் அணியைத் தொடர்ந்து மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டத்திற்கு வழிநடத்திய பெருமைக்குரியவர். தி ஹண்ட்ரட் தொடரில் ஓவல் இன்வின்சிபில்ஸ் மற்றும் எம்ஐ லண்டன் ஆகிய அணிகளிலும் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.
Three consecutive County Championship titles. A proven leader! 💛 Former England international Gareth Batty brings his wealth of experience, tactical expertise, and passion for developing talent to the Super Kings! Welcome to the Den, Gareth Batty! 🦁 #WhistlePodu #Yellove https://t.co/FCFPJWYiv5— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 27, 2026
இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் விக்கெட் கீப்பரான ஜேம்ஸ் பாஸ்டர், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கு முன்பு அவர், ஐஎல்டி20 (டெசர்ட் வைப்பர்ஸ்), பிஎஸ்எல் (பெஷாவர் சால்மி) ஆகிய தொடர்களில் தலைமைப் பயிற்சியாளராகவும், ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளராகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|இதையும் படிங்க
இவர்களுடன் இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரான ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீராம் உதவிப் பயிற்சியாளராகச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். இவர் முன்னதாகக் கடந்த 2019 முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராகச் செயல்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்பாக ஒட்டுமொத்த பயிற்சியாளர் குழுவையும் சிஎஸ்கே அணி அதிரடியாக மாற்றியுள்ளதால், எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் அணியின் செயல்பாடு எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதிலிருந்தே அதிகரித்துள்ளன.