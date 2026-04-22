சிஎஸ்கே தோல்வி எதிரொலி: ரயில் மீது கல் வீசிய இளைஞர் கைது
ரயில் பயணிகளின் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவித்த அவருக்குக் கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தர வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.
Published : April 22, 2026 at 5:39 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வியடைந்த விரக்தியில், ரயில் மீது கல் வீசிய இளைஞரை கேரள காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து புள்ளிப்பட்டியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. அதேசமயம் அதிக முறை சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பெரிதளவில் சிறப்பாக செயல்பட முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது.
இதனால் அந்த அணி ரசிகர்களும் விரக்தியில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தோல்வியடைந்த விரக்தியில் ரயில் மீது கல் வீசியதாக இளைஞர் ஒருவரை கேரள காவல்துறை கைது செய்துள்ள சம்பவம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, பேப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மாணவிக்கு காயம்
கடந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி இரவு 9.50 மணியளவில் ஆலப்புழா-கண்ணூர் எக்ஸிகியூட்டிவ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் மீது கற்கள் வீசப்பட்டுள்ளது. இதில் ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்து பயணம் செய்த தலச்சேரியைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா ராமகிருஷ்ணன் என்ற மாணவி பலத்த காயமடைந்தார். கல் தாக்கியதில் மாணவியின் தாடை எலும்பு முறிந்ததுடன், நான்கு பற்களும் உடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ஆலுவாவில் உள்ள கல்லூரியில் படிக்கும் படிக்கும் அவர், தேர்வு விடுமுறைக்காக வீட்டிற்குச் சென்றபோது இந்த விபத்து நேரிட்டுள்ளது. தற்சமயம் அவர் உடல்நிலையில் முன்னேறி வருவதாக அவரின் உறவினர்கள் கூறியுள்ளனர். இருப்பினும் ரயிலில் கல் எறிந்த நபரை அடையாளம் காண்பதில் காவல்துறை கடும் சாவல்களை எதிர்கொண்டது. முதலில் சிசிடிவி காட்சி ஆதாரங்கள் இல்லாததால் குற்றவாளியைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குற்றவாளியை பிடித்தது எப்படி?
ஆனால், அதே நேரத்தில் அந்தப் பாதையில் சென்ற 'வந்தே பாரத்' ரயிலின் டிஜிட்டல் நெட்வொர்க் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, கல் வீசப்பட்ட துல்லியமான இடத்தை ரயில்வே காவல்துறையினர் கண்டறிந்ததுள்ளனர். பின்னர் காவல்துறை நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில், கிருஷ்ணகுமார் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். ஆரம்பத்தில், ஆந்தையின் மீது கல் எறிந்தபோது தவறுதலாக அது ரயிலில் பட்டுவிட்டதாக கிருஷ்ணகுமார் கூறியுள்ளார்.
பின்னர் காவல்துறையின் தீவிர கவனிப்பிற்கு பிறகு, தனக்குப் பிடித்தமான ஐபிஎல் அணியான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வியடைந்த விரக்தியில், ரயில் மீது கல் வீசியதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டார். மேலும் இந்த நபர், ஏற்கனவே கஞ்சா செடி வளர்த்த வழக்கில் 10 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவித்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதன் காரணமாக இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மேலும் நடக்காமல் இருக்க இரவு நேர ரோந்துப் பணி உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் எழுத்தொடங்கியுள்ளன.