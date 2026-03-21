பயிற்சி முகாமில் இடமில்லை, பேருந்தில் இருந்தும் படம் நீக்கம்: நட்சத்திர வீரருக்கு ஆர்சிபி அணியில் நடப்பது என்ன?

ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியில் நட்சத்திர வீரரின் எதிர்காலம் குறித்த மர்மம் நீடித்து வருகிறது.

ஆர்சிபி அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 21, 2026 at 12:34 PM IST

ஹைதராபாத்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள், ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான அணியின் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்காதது பெரும் விவாதத்தையும், கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. அதன்படி மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்த்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் ஆர்சிபி அணி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் யஷ் தயால், ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான அணியின் பயிற்சி முகாமில் இதுவரை இணையாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறது.

ஏனெனில் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆர்சிபி பயிற்சி முகாமில், விராட் கோலி உட்பட அனைத்து முக்கிய வீரர்களும் கலந்துகொண்டனர். இருப்பினும், கடந்த சீசனில் ஆர்சிபியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தயாள் கலந்து கொள்ளவில்லை. சமூக ஊடகங்களில் வைரலான, பயிற்சி அமர்வுகளின்போது எடுக்கப்பட்ட ஆர்சிபி வீரர்களின் புகைப்படங்களில் தயாளின் புகைப்படம் கூட இடம்பெறவில்லை.

மேற்கொண்டு அணியின் பேருந்தில் உள்ள ஸ்டிக்கர்களில் யஷ் தயாளின் படம் இல்லாதது அவர் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை உறுதிப்படுத்துவது போல் உள்ளது. ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் இது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. ஏனெனில் யாஷ் தயாள் மீது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் காரணமாக ஆர்சிபி அணி இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த இளம் பெண் அளித்த பாலியல் புகாரின்பேரில் யாஷ் தயாள் மீது போக்சோ வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையையும் எதிர்கொண்டு வருகிறார். அதேசமயம் யாஷ் தயாளின் இடைக்கால ஜாமீன் மனுவை ராஜஸ்தான் உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்ததுடன், இந்த வழக்கில் காவல் துறையின் நடவடிக்கைகளுக்கு விதிக்கவும் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.

இதன் காரணமாக அவர் உள்நாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கவும் உத்தரப்பிரதேச கிரிக்கெட் சங்கம் தடை விதித்துள்ளது. இதனால் அவர் ரஞ்சி கோப்பை, சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை என பல்வேறு கிரிக்கெட் தொடர்களையும் தவறவிட்டுள்ளார். மேலும், யுபிடி20 லீக் தொடரிலும் யாஷ் தயாள் பங்கேற்க அம்மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் தடை விதித்தது.

இதனால் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் யாஷ் தயாள் விளையாடுவாரா? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்திருந்தது. இருப்பினும் ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக ஆர்சிபி அணியானது யாஷ் தயாளை விடுவிக்காமல் ரூ.5 கோடிக்கு தக்கவைத்து கொண்டது. அச்சயமயத்தில் ஆர்சிபி அணி மீது பல்வேறு விமர்சனங்களும் எழுந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போதைய நிலையில், அவர் இந்த சீசனில் விளையாடுவது மிகவும் சந்தேகம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக அறிமுகமான யாஷ் தயாள், 2024ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்தின் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு ஒப்பந்த செய்யப்பட்டார். அதிலிருந்து தற்போது வரையிலும் அவர் ஆர்சிபி அணியின் ஒரு அங்கமாக தொடர்ந்து வருகிறார். இதில் அவர் மொத்தமாக 43 போட்டிகளில் விளையாடி 41 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், பில் சால்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, குர்னால் பாண்டியா, ஸ்வப்னில் சிங், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், யாஷ் தயாள்*, புவனேஷ்வர் குமார், நுவான் துஷாரா, ரசிக் சலாம், அபிநந்தன் சிங், சுயாஷ் சர்மா, வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜேக்கப் டஃபி, சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், கனிஷ்க் சௌஹான், விஹான் மல்ஹோத்ரா.

