ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: இறுதிப்போட்டிக்கு செல்லும் 2-வது அணி எது? இன்று குஜராத் vs ராஜஸ்தான் பலப்பரீட்சை

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் இரண்டு போட்டிகளில் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளன.

குஜராத் vs ராஜஸ்தான்
குஜராத் vs ராஜஸ்தான் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்று ஆட்டத்தில் குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இதையடுத்து, இன்று நடைபெற இருக்கும் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்று ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்த்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி, சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

குஜராத் டைட்டன்ஸ்
ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய நிலையில், முதல் குவாலிஃபையரில் படுதோல்வியைச் சந்தித்தது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறியதே அந்த தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இன்றைய ஆட்டத்தில் தவறுகளைத் திருத்தி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் குஜராத் அணி களமிறங்கவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் அபார ஃபார்மை தொடரும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது பேட்டிங் துறையை வலிமைப் பெற செய்துள்ளது. அதேசமயம் அணியின் பவுலிங்கில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மறுபக்கம் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தடுமாற்றமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தாலும், எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்டு இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. இதன் காரணமாக இன்றைய ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் அணி சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் அணியின் தூண்களாக உள்ளனர். அவர்களுடன் துருவ் ஜுரெல், டோனவன் ஃபெரீரா, ரியான் பராக் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது கூடுதல் பலத்தைக் கொடுத்துள்ளது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சையும், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய் சுழற்பந்து வீச்சையும் கையாள்வது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 10 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் அணி 7 போட்டிகளிலும், ராஜஸ்தான் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் இரண்டு போட்டிகளில் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளன.

மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு சமநிலையான ஆடுகளமாக இருந்துள்ளது. இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஆனால், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் மற்றப்போட்டிகளை போலவே, பிளேஆஃப் போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். பிளேஆஃப் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிக்கவும்

உத்தேச லெவன்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.(இம்பேக்ட் வீரர்-ராகுல் திவேத்தியா)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக்(கேப்டன்), டோனோவன் ஃபெரீரா, தசுன் ஷனகா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா. (இம்பேக்ட் வீரர் - ஷுபம் தூபே)

TAGGED:

GUJARAT VS RAJASTHAN
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்
IPL 2026 QUALIFIER 2
CRICKET
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.