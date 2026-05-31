ஐபிஎல் 2026: விராட் கோலி அதிரடி அரைசதம்; குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி மீண்டும் கோப்பையை வென்றது ஆர்சிபி
இந்த வெற்றியின் மூலம் ராஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் தொடரில் தொடர்ச்சியாக தங்களின் இரண்டாவது கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : May 31, 2026 at 11:40 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 11:49 PM IST
அஹ்மதாபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் 2026 இறுதிப் போட்டி இன்று அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் அணிக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் ஷுப்மன் கில் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, சாய் சுதர்சனும் 12 ரன்களுடன் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய நிஷாந்த் சிந்து 20 ரன்களுக்கும், ஜோஸ் பட்லர் 19 ரன்களுக்கும், அர்ஷத் கான் 15 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய வாஷிங்டன் சுந்தர் பொறுப்புடன் விளையாடியதுடன் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அரைசதம் கடந்து 50 ரன்களையும் சேர்த்து அசத்தினார்.
இதன் காரணமாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 155 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் ரஷிக் தார் சலாம் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு விராட் கோலி - வெங்கடேஷ் ஐயர் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தையும் அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
இதில் சிறப்பாக தொடங்கிய வெங்கடேஷ் ஐயர் 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 32 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கல் ஒரு ரன்னிலும், ராஜத் படிதார் 15 ரன்களுக்கும், குர்னால் பாண்டியா ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடிய விராட் கோலி 25 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பூர்த்தி செய்தார்.
அவருடன் இணைந்து விளையாடி வந்த டிம் டேவிட் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த விராட் கோலி 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 75 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செட்ததுடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது.
இதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக ராஜத் படிதார் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியும் சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஐபிஎல் 2025 தொடரிலும் ராஜத் படிதார் தலைமையிலான ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனைப் படைத்த நிலையில், தற்சமயம் இரண்டாவது கோப்பையையும் கைப்பற்றி புதிய வரலாற்றை படைத்துள்ளது.