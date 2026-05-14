ஐபிஎல் 2026: கிறிஸ் கெயில், தோனி, ரோஹித் சாதனைகளை முறியடித்த விராட் கோலி
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியதுடன், பிளேஆஃப் வாய்ப்பையும் உறுதி செய்தது.
Published : May 14, 2026 at 1:18 PM IST
ஹைதராபாத்: கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சதம் விளாசி அசத்திய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி, பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று ராய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. மழை காரணமாக தாமதமாக தொடங்கிய இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 194 ரன்களை சேர்த்தது.
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி 71 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ரிங்கு சிங் 49 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆர்சிபி அணி தரப்பில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், ரஷிக் தார் சலாம் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில் ஜேக்கப் டஃபி 15 ரன்களிலும், தேவ்தத் படிக்கல் 39 ரன்னிலும், ரஜத் படிதார் 11 ரன்னிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த விராட் கோலி ஐபிஎல் தொடரில் தனது 9ஆவது சதத்தை பதிவு செய்ததோடு, 11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 105 ரன்களையும் விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று, பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் உறுதிசெய்தது.
மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியானது பிளே ஆஃப் ரேஸில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியுள்ளது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசி அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்த விராட் கோலி ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றனர். இந்த நிலையில், விராட் கோலி சதமடித்ததன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் சில சாதனைகளையும் படைத்து அசத்தியுள்ளார்.
14ஆயிரம் ரன்கள்
அந்தவகையில் இப்போட்டியில் விராட் கோலி 78 ரன்களை கடந்ததன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் 14ஆயிரம் ரன்களை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் 14ஆயிரம் ரன்களை எட்டிய முதல் வீரர் மற்றும் உலகளவில் 6ஆவது வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார். இதுதவிர இந்த மைல் கல்லை அதிவேகமாக எட்டிய வீரர் என்ற கிறிஸ் கெயிலின் சாதனையையும் விராட் கோலி உடைத்துள்ளார்.
முன்னதாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் 423 இன்னிங்ஸ்களில் 14ஆயிரம் ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், விராட் கோலி 409 இன்னிங்ஸில் இதனை எட்டி புதிய வரலாறை படைத்துள்ளார். அதேசமயம் டி20 கிரிக்கெட்டில் இதுவரை கிறிஸ் கெய்ல் (14562), கீரோன் பொல்லார்ட் (14482), அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (14449), டேவிட் வார்னர் (14284) மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் (14200) ஆகியோர் மட்டுமே இந்த மைல் கல்லை எட்டியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தோனி சாதனை சமன்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராகக் களமிறங்கிய கோலி, எம்.எஸ். தோனி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரின் சாதனையையும் முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் தலா 278 போட்டிகளில் விளையாடியதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் விராட் கோலி 279 போட்டிகளில் விளையாடி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Give Virat Kohli a target and he writes history 🙌
Updates ▶️ https://t.co/X27WecYjiZ#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvKKR | @imVkohli pic.twitter.com/LcdqKiwYVo
ரோஹித் சர்மா சாதனை சமன்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விராட் கோலி, ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் இது அவரது 21வது ஆட்டநாயகன் விருதாகும். இதன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்ற இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். முன்னதாக ரோஹித் சர்மா 21 முறை ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனைத் தற்சமயம் விராட் கோலி முறியடித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் சதம்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக சதம் விளாசியதன் மூலம் விராட் கோலி ஐபிஎல் தொடரில் தனது 9வது சதத்தை பதிவுசெய்துள்ளார். இதன் மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 9 சதங்கள் அடித்த முதல் பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். மேலும், சேஸிங்கின் போது அதிக சதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற ஜோஸ் பட்லரின் (3 சதங்கள்) சாதனையையும் விராட் கோலி சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.
Just VIRAT KOHLI things 👊#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvKKR | @imVkohli pic.twitter.com/J03DGlbdnN
டி20 கிரிக்கெட்டில் 10 சதங்கள்
மேற்கொண்டு டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக தனது 10ஆவது சதத்தை பதிவு செய்துள்ளார். அந்தவகையில் ஐபிஎல் தொடரில் 9 சதங்களையும், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதத்தையும் விளாசினார். இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சதங்களை அடித்த முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார். இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் கிறிஸ் கெயில் 22 சதங்களுடன் முதலிடத்திலும், பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசாம் 13 சதங்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளனர்.