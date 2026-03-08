ETV Bharat / sports

மார்ச் 28 முதல் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா ஆரம்பம்: கொண்டாடத்தில் ரசிகர்கள்

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முழுமையான போட்டி அட்டவணை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐபிஎல் 2026
ஐபிஎல் 2026 (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 6:27 PM IST

ஹைதராபாத்: 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19ஆவது சீசன் இந்தாண்டு மார்ச் இறுதியில் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான வீரர்களின் மினி ஏலமும் சமீபத்தில் நடைபெற்றிருந்தது. இதனையடுத்து தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தங்களின் பயிற்சிகளை தொடங்கி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஐபிஎல் தொடர் எப்போது தொடங்கும் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் மார்ச் 28ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த தொடருக்கான போட்டி ஆட்டவணையானது இதுவரை வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் கூடிய விரையில் போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேற்கொண்டு கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கோப்பையை வென்றதன் காரணமாக, இம்முறை தொடரின் முதல் போட்டியானது பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்தபடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முன்னதாக கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதை கொண்டாடும் விதமாக நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நேரிசல் காரணமாக 11 பேர் உயிரிழந்தனர்.

அச்சம்பவத்திற்கு பிறகு பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த தகுதியற்றது என அறிவிக்கப்பட்டதுடன், அங்கு நடைபெற இருந்த மகாராஜா பிரீமியர் லீக், ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டிகள், மகளீர் பிரீமியர் லீக் உள்ளிட்ட தொடர்கள் வேறு மைதானங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன. இருப்பினும் தற்சமயம் கர்நாடகா அரசு சின்னசாமி மைதானத்தில் ஐபிஎல் தொடரை நடத்த அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதன் காரணமாக ஆர்சிபி அணி தங்களுடைய ஹோம் போட்டிகளை பெங்களூருவில் விளையாடுவதுடன், எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரின் தொடக்க போட்டி மற்றும் சீசனின் இறுதிப்போட்டியும் பெங்களூரு மைதானத்தில் நடத்தப்படும் என்றும் செய்திகள் வெளியானது. இருப்பினும் பிசிசிஐயின் அறிவிப்புக்கு பிறகே முதல் போட்டி, குவாலிஃபையர் ஆட்டங்கள் மற்றும் இறுதிப் போட்டி ஆகியவை தெரியவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

