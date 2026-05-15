ஐபிஎல் 2026: திலக் வர்மா மாஸ் ஃபினிஷிங்; பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி மும்பை இந்தியன்ஸ் த்ரில் வெற்றி
இந்த போட்டியில் அரைசதம் கடந்து மும்பை அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய திலக் வர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : May 15, 2026 at 12:14 AM IST
தர்மசாலா: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி இன்று தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இன்றைய போட்டிக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா செயல்பட்டார்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு பிரியான்ஷ் ஆர்யா - பிரப்சிம்ரன் சிங் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இதில் பிரப்சிம்ரன் சிங் அரைசதம் கடந்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து பிரப்சிம்ரன் சிங்கும் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 57 ரன்களை எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் களமிறங்கிய கூப்பர் கானோலி 21 ரன்களிலும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 4 ரன்களிலும், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ் 8 ரன்னிலும், ஷஷாங்க் சிங் 2 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில் அஸ்மதுல்லா ஒமார்ஸாய் 38 ரன்களையும், விஷ்னு வினோத் 15 ரன்னிலும், சேவியர் பார்ட்லெட் 18 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 200 ரன்களை சேர்த்தது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் தரப்பில் ஷர்துல் தாக்கூர் 4 விக்கெட்டுகளையும், தீபக் சஹார் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மும்பை அணிக்கும் ரோஹித் சர்மா - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை அதிரடியாக தொடங்கினர். இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரிக்கெல்டன் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 48 ரன்களிலும், அடுத்து களமிறங்கிய நமன் திர் 9 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.
அவர்களை தொடர்ந்து ரோஹித் சர்மாவும் 25 ரன்களுடன் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த திலக் வர்மா - ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் இணையும் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் திலக் வர்மா அரைசதம் கடந்தார். மறுபக்கம் ரதர்ஃபோர்டும் 20 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வில் ஜெக்ஸும் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த திலக் வர்மா 6 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 75 ரன்களையும், வில் ஜேக்ஸ் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 25 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.