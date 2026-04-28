ஐபிஎல் 2026: தொடரை வெற்றியில் பஞ்சாப்; முட்டுக்கட்டை போடுமா ராஜஸ்தான்?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 30 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், ராஜஸ்தான் அணி 17 போட்டிகளிலும், பஞ்சாப் அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 3:34 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 40-வது லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 40-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை தோல்வியையே சந்திக்காமல் வெற்றி நடை போடும் பஞ்சாப் அணியின் தொடர் வெற்றியை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முறியடிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

பஞ்சாப் கிங்ஸ்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்தி ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வருகிறது. இத்தொடரில் அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளுடன் 13 புள்ளிகள் பெற்று புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. குறிப்பாக, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 265 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டிப்பிடித்து, டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய ரன் சேஸ் சாதனையையும் நிகழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், கூப்பர் கானொலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ஷஷாங் சிங், நெஹல் வதேரா என நட்சத்திர வீரர்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றனர். மறுபக்கம் பவுலிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங், மார்கோ ஜான்சென், யுஸ்வேந்திர சஹால் ஆகியோருடன் சேவியர் பார்ட்லெட், ஷஷாங் சிங் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மறுபுறம் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு சீசனை வலுவாக தொடங்கிய நிலையிலும், சில தோல்விகளை சந்தித்து பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகள் மற்றும் 3 தோல்விகளுடன் 10 புள்ளிகள் பெற்று புள்ளிகள் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. மேலும் தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியிலும் ராஜஸ்தான் அணி அதிர்ச்சி தோல்வியை சந்தித்த கையோடு இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் முதுகெலும்பாக உள்ளனர். ஆனால் மறுபக்கம் நட்சத்திர வீரர்கள் ரியான் பராக், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், துருவ் ஜுரெல் போன்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கை பொறுத்த வரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகின்றனர்.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 30 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 17 போட்டிகளிலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் இன்றைய போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 2 முறை மோதிய நிலையில், அதில் தலா ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச மைதானம்
சண்டிகரின் முல்லன்பூரில் அமைந்துள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும். மேலும் இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானொலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), நேஹால் வதேரா, ஷஷாங்க் சிங், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், மார்கோ ஜான்சன், விஜய்குமார் வைஷாக். (இம்பேட்க் வீரர் - யுஸ்வேந்திர சாஹல்)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: வைபவ் சூரியவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக்(கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், துஷார் தேஷ்பாண்டே. (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரிஜேஷ் சர்மா)

