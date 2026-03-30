ஐபிஎல் 2026: சூர்யவன்ஷியின் சாதனை அரைசதம்; முதல் போட்டியில் சிஎஸ்கே படுதோல்வி

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் தனது முதல் லீக் ஆட்டத்திலேயே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தியுள்ளது.

Published : March 30, 2026 at 10:45 PM IST

கௌகாத்தி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 3ஆவது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் சஞ்சு சாம்சன் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் 6 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஆயுஷ் மாத்ரே, மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், கார்த்திக் சர்மா, ஷிவம் தூபே உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய ஜேமி ஓவர்டன் இறுதிவரை போராடி 2 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களை சேர்த்தார்.

ஆனால் மறுபக்கம் களமிறங்கிய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு திரும்பினர். இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 19.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 127 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் 4 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களில் சூர்யவன்ஷி விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்து அதிரடியாக விளையாடிய துருவ் ஜூரெலும் 18 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார்.

அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 38 ரன்களையும், ரியான் பராக் 2 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 12.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஐபிஎல் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

