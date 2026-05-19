ஐபிஎல் 2026: சூர்யவன்ஷி, ஜுரெல் அதிரடியில் லக்னோவை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் அபார வெற்றி
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஐபிஎல் பிளேஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது.
Published : May 19, 2026 at 11:45 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ரயல்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய லக்னோ அணிக்கு மிட்செல் மார்ஷ் மற்றும் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.
இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 109 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். அதன்பின் 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 60 ரன்களில் இங்கிலிஸ் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த நிக்கோலஸ் பூரனும் 16 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் சதம் விளாசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட மிட்செல் மார்ஷ் 11 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 96 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இறுதியில் ரிஷப் பந்த் 35 ரன்களை சேர்க்க, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 5 விக்க்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 220 ரன்களை சேர்த்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தரப்பில் யாஷ் ராஜ் புஞ்சா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை வழக்கம் போல் அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
இதில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 43 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடி வந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 7 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 93 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் துருவ் ஜூரெல் ஒருபக்கம் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், மறுமுனையில் களமிறங்கிய லுவான் ட்ரே பிரிட்டோரியஸ் 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இறுதியில் துருவ் ஜூரெல் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களையும், டோனவன் ஃபெரீரா 16 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் பிளேஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்தது.