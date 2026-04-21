ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறப் போவது யார்? சன்ரைசர்ஸ் - கேப்பிட்டல்ஸ் இன்று மோதல்

ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி அணிகள் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 3 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 31-வது லீக் ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 31-வது லீக் போட்டியில் இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும், அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
இஷான் கிஷன் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி நடப்பு சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 3 வெற்றி மற்றும் 3 தோல்விகளுடன் 6 புள்ளிகள் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் அபிஷேக் சர்மா மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளார். மேற்கொண்டு ஹென்ரிச் கிளாசெனும் தொடர்ந்து ரன்களை குவித்து வரும் நிலையில், டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் போன்ற வீரர்களும் அணியில் இருப்பது கூடுதல் பலமாக உள்ளது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரை பிரஃபுல், சாகிப் ஹசன் ஆகியோருடன் ஜெரால்ட் கோட்ஸியும் அணியில் இணைந்துள்ளது பெரும் சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
மறுபுறம், அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தி வருகிறது. அந்த அணி விளையாடிய 5 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளுடன் 6 புள்ளிகள் பெற்று 5ஆவது இடத்தில் உள்ளது. ரன் ரேட் அடிப்படையில் ஹைதராபாத்தை விட சற்று பின்தங்கியிருந்தாலும், கடந்த போட்டிகளில் பெற்ற வெற்றிகள் அந்த அணிக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் கேஎல் ராகுல், பதும் நிஷங்கா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆகியோருடன் டேவிட் மில்லரும் ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரை நடராஜன், லுங்கி இங்கிடி, குல்தீப் யாதவ், அக்ஸர் படேல் ஆகியோரும் சிறப்பான் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி மீண்டும் வெற்றியை பதிவு செய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 26 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சன்ரைசர்ஸ் 13 போட்டிகளிலும், டெல்லி அணி 12 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. மேலும் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராஜீவ் காந்தி மைதானம்
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமானதாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நிச்சயம் இங்கு அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, சலில் அரோரா, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன்/ஜெரால்ட் கோட்ஸி, ஷிவாங் குமார், பிரஃபுல் ஹிங்கே, சாகிப் ஹுசைன்.(இம்பேக்ட் வீரர்- ஈஷான் மலிங்கா)

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கே.எல்.ராகுல், பாத்தும் நிசாங்கா, நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அக்சர் படேல், ஆக்கிப் நபி, குல்தீப் யாதவ், லுங்கி இங்கிடி, முகேஷ் குமார். (இம்பேக்ட் வீரர்- டி.நடராஜன்)

TAGGED:

SUNRISERS VS CAPITALS
IPL TODAY CRICKET MATCH
POINTS TABLE 2026 IPL
SRH VS DC
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.