ஐபிஎல் 2026 எலிமினேட்டர்: டாஸ் வென்று பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
Published : May 27, 2026 at 7:20 PM IST
சண்டிகர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இருக்கும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் புள்ளிப்பட்டியலில் 3 மற்றும் 4ஆம் இடங்களை பிடித்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் எந்த மாற்றங்களும் இல்லாத நிலையில், ராஜஸ்தான் அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதில் வெற்றிபெறும் அணி இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறும், தோல்வியடையும் அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மேலும் இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் இருப்பதால், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெற்று சாதனை படைக்கும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
🚨 Toss 🚨
@SunRisers won the toss and elected to field against @rajasthanroyals— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
பிளேயிங் லெவன்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், எஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன், பிரபுல் ஹிங்கே
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- சலில் அரோரா, அனிகேத் வர்மா, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக்(கேப்டன்), டோனோவன் ஃபெரீரா, தசுன் ஷனகா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- சுபம் துபே, சுஷாந்த் மிஸ்ரா, அமன் ராவ் பெரலா, ரவி பிஷ்னோய், துஷார் தேஷ்பாண்டே
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 23 முறை மோதியுள்ளன. இதில் ஹைதராபாத் அணி 14 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் இரண்டு போட்டிகளில் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் இரண்டு போட்டிகளிலும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு சமநிலையான ஆடுகளமாக இருந்துள்ளது. இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.