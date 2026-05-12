ஐபிஎல் 2026: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
Published : May 12, 2026 at 7:19 PM IST
அஹ்மதாபாத்: நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸை எதிர்த்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இன்றைய போட்டிக்கான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளின் பிளேயிங் லெவனில் எந்தவொரு மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. இன்றைய போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
பிளேயிங் லெவன்
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், நிஷாந்த் சிந்து, ராகுல் திவேத்தியா, ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- பிரசித் கிருஷ்ணா, கிளென் பிலிப்ஸ், அனுஜ் ராவத், ரவிஸ்ரீனிவாசன் சாய் கிஷோர், குமார் குஷாக்ரா
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், எஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- அனிகேத் வர்மா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல்
🚨 Toss 🚨@SunRisers have won the toss and elected to bowl first against @gujarat_titans in Match 5️⃣6️⃣— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2026
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 5 போட்டிகளிலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம், அஹ்மதாபாத் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அனைத்து போட்டிகளிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இருப்பினும், இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், முதலில் பவுலிங் செய்யும் அணிக்கு கூடுதல் சாதகம் இருக்கலாம்.