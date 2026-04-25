ஐபிஎல் 2026: பவுலிங்கை தேர்வு செய்த ஹைதராபாத்; பிளேயிங் லெவனில் பாட் கம்மின்ஸ்

காயத்தில் இருந்து மீண்டுள்ள பாட் கம்மின்ஸ், இன்றைய போட்டிக்கான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
Published : April 25, 2026 at 7:23 PM IST

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 36ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் இஷான் கிஷான் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான ஹைதராபாத் அணியில் வழங்கமான கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் முழு உடற்தகுதியுடன் மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

மேற்கொண்டு ஹர்ஷ் தூபேவுக்கு எதிலாக ஃபிரபுல் இங்கே மீண்டும் சன்ரைசர்ஸ் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பிளேயிங் லெவனில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. ஏற்கெனவே இவ்விரு அணிகளும் மோதிய போட்டியில் ஹைதராபாத் வென்ற நிலையில், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷான், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, அனிகேத் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், சாகிப் ஹுசைன், பிரபுல் ஹிங்கே, ஈஷான் மலிங்கா.

இம்பேக்ட் வீரர்- ஸ்மறன் ரவிச்சந்திரன், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல், டிராவிஸ் ஹெட்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக்(கேப்டன்), ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா

இம்பேக்ட் வீரர்கள் - லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவி பிஷ்னோய், ரவி சிங், சந்தீப் சர்மா, ஷுபம் துபே

நேருக்கு நேர்

நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற இவ்விரு அணிகளும் மோதிய லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. அதேசமயம் ஒட்டுமொத்தமாக இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 22 முறை மோதியுள்ளன. இதில் ஹைதராபாத் அணி 13 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்டக்கது.

சவாய் மான்சிங் மைதானம்

ஜெய்ப்பூரில் அமைந்துள்ள இந்த மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பவுலர்கள் என இருவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு பிட்சைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியவை என்பதால், அது பவுலர்களுக்கு சற்று கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம். இரவு நேர போட்டிகளில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

