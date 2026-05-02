ஐபிஎல் 2026: சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி மீண்டும் தொடருமா? சென்னை vs மும்பை இன்று மோதல்
Published : May 2, 2026 at 11:47 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 44-வது லீக் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கும் 'எல் கிளாசிகோ' போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இந்த போட்டியானது சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஏற்கெனவே நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் மோதிய ஆட்டத்தில் சிஎஸ்கே அணி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பதிலடி கொடுக்குமா? அல்லது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஆதிக்கத்தை தொடருமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Calm in the prep— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 2, 2026
Clean in the strike!🔥#WhistlePodu #CSKvMI pic.twitter.com/DyJT5KnxKa
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தடுமாறி வருகிறது. இந்த அணி விளையாடிய 8 போட்டிகளில் 3 வெற்றியை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 7ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸுகு எதிராக அதிர்ச்சி தோல்வியை சந்தித்த கையோடு அந்த அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், சர்ஃப்ராஸ் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்தாலும், அவர்கள் ஒருசேர ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அஹ்மன், அகீல் ஹோசைன் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், இன்றைய போட்டியில் ஸ்பென்சர் ஜான்சனும் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
One for the history books ✨ pic.twitter.com/JPNcXYms82— Mumbai Indians (@mipaltan) May 1, 2026
மும்பை இந்தியன்ஸ்
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்புத் தொடரில் பெரும் சவால்களைச் சந்தித்து வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் வெறும் 2 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி விளையாடிய கடைசி இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியைச் சந்தித்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் ரியான் ரிக்கெல்டன், நமன் திர், திலக் வர்மா ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்படுவது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் அணியின் பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டிரென்ட் போல்ட் போன்ற முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களே ரன்களை வாரி வழங்கி வருவது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் இன்றையா ஆட்டத்தில் மும்பை அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
When round 1 goes to CSK, round 2 belongs to MI 💛💙— Star Sports (@StarSportsIndia) May 2, 2026
Will the Blue and Gold script a classic comeback tonight? 🤔#TATAIPL| #TATAIPLRevengeWeek 2026 👉 #CSKvMI | SAT, MAY 2, 6:30 PM pic.twitter.com/xn8Z2in8lk
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 40 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 21 போட்டிகளிலும், சிஎஸ்கே அணி 19 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 6 முறையும், சிஎஸ்கே அணி 4 முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.
எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம்
சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் சொர்க்கமாக அறியப்படுகிறது. இன்றைய ஆட்டத்தில் அகீல் ஹொசைன், நூர் அஹ்மத் மற்றும் ரஷித் கான் போன்ற ஸ்பின்னர்கள் ஜொலிப்பார்கள் என நம்பலாம். அதேசமயம் இங்கு நடைபெற்றுள்ள போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிக்கவும்
உத்தேச லெவன்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், சர்பராஸ் கான், ஷிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், எம்எஸ் தோனி, அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன். (இம்பேக்ட் வீரர் - குர்ஜப்னீத் சிங்)
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கெல்டன், டேனிஷ் மாலேவார்/ரோஹித் சர்மா, நமன் திர், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், கிரிஷ் பாரத், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. (இம்பேக்ட் வீரர் - அஷ்வனி குமார்)