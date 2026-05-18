ஐபிஎல் 2026: சேப்பாக்கில் சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி பிளேஆஃபில் நுழைந்தது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

இந்த வெற்றி மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேஆஃப் கனவு ஏறத்தாழ கலைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 11:55 PM IST

சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சேப்பாக்கில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி, களமிறங்கிய சிஎஸ்கே அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் அதிரடியாக தொடங்கிய சஞ்சு சாம்சன் 5 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 27 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 15 ரன்களிலும், உர்வில் படேல் 13 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கார்த்திக் சர்மா 32 ரன்களையும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் 44 ரன்களையும், ஷிவம் தூபே 26 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 180 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தரப்பில் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஹைதராபாத் அணியில் டிராவிஸ் ஹெட் 6 ரன்களிலும், அபிஷேக் சர்மா 26 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த இஷான் கிஷன் - ஹென்ரிச் கிளாசென் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இஷான் கிஷன் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஹென்ரிச் கிளாசென் 47 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் 11 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

மறுபக்கம் சிறப்பாக விளையாடிய இஷான் கிஷன் 70 ரன்களைச் சேர்க்க, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 19 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது. இந்த வெற்றி மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேஆஃப் கனவு ஏறத்தாழ கலைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

