ஹைதராபாத்தை சரிவில் இருந்து மீட்ட கிளாசன் - நிதிஷ் ஜோடி; லக்னோ வெற்றிப்பெற 157 ரன்கள் இலக்கு

பவர்ப்ளே ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஹைதராபாத் அணி தடுமாறி வந்தது.

பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 5:19 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் இன்றைய முதல் போட்டியில் லக்னோ வெற்றிப்பெற, ஹைதராபாத் அணி 157 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

வார இறுதி நாளான இன்று ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் இரண்டு போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. ஹைதராபாத், உப்பலில் அமைந்துள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இன்றைய முதல் போட்டியில் ஹைதராபாத் அணியும், லக்னோ அணியும் மோதி வருகின்றன டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது.

இதையடுத்து முதலில் களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணியின் அதிரடி துவக்க ஆட்டக்காரர்களான டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடியை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சமி, வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்ப செய்தார்.

டிராவிஸ் ஹெட் 7 ரன்களுக்கும், அபிஷேக் சர்மா ரன் எதுவும் எடுக்காமலும் அவுட்டானார்கள். அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் இஷான் கிஷனும் ஒரு ரன் மட்டும் எடுத்த நிலையில் பிரின்ஸ் யாதவ் பந்தில் க்ளீன் போல்ட்டாகி வெளியேறினார். இதனால் பவர்ப்ளே ஓவர்கள் முடிவதற்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து ஹைதராபாத் அணி தடுமாறி வந்தது.

இருப்பினும் மிடிட் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களான கிளாசனும், நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் தங்களது பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதனால் ஹைதராபாத் அணி குறிப்பிடத்தக்க ஸ்கோரை எட்டியது. கிளாசன் 41 பந்துகளில் 62 ரன்களை எடுத்தார். இதில் 2 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 5 பவுண்டரிகள் அடங்கும். இவருடன் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து விளையாடிய நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 33 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர்கள், 3 பவுண்டரிகள் உள்பட 56 ரன்களை குவித்தார்.

இவர்களுக்கு அடுத்து வந்த வீரர்கள் யாரும் சொல்லிக் கொள்ளும்படி ஆடவில்லை. ஒற்றை இலக்க ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து நடையை காட்டியதால், ஆட்ட நேர முடிவில் ஹைதராபாத் அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 156 ரன்களை எடுத்தது. 157 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சற்று எளிதான இலக்குடன் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி தற்போது விளையாடி வருகிறது.

லக்னோ அணி தரப்பில் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளரான முகமது சமி இரண்டு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அத்துடன், தான் வீசிய நான்கு ஓவர்களில் வெறும் 9 ரன்களை மட்டுமே விட்டு கொடுத்து ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்திலேயே் ஹைதராபாத் அணிக்கு நெருக்கடியை கொடுத்தார். இவருக்கு பக்கபலமாக பந்துவீச பிரின்ஸ் யாதவ் மற்றும் அவிஷ் கான் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

ஹைதராபாத் மற்றும் லக்னோ அணிளுக்கு இடையே நடைபெற்று வரும் இன்றைய போட்டி, இத்தொடரின் 10-வது லீக் போட்டியாகும்.

