கிளாசனின் கிளாசிக் அரை சதம்; கொல்கத்தா வெற்றிப் பெற 227 ரன்கள் இலக்கு
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 6-வது லீக் போட்டி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது
Published : April 2, 2026 at 9:25 PM IST
கொல்கத்தா: கொல்கத்தா அணி வெற்றிப் பெற, ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் 227 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் 19-வது சீசனின் 6-வது லீக் போட்டி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி, ஹைதராபாத் அணியை முதலில் பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் ஹைதராபாத் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 226 ரன்களை எடுத்தது.
ஹைதராபாத் அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரர்களான டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடி வழக்கம் போல் தங்களின் அதிரடி ஆட்டத்தை இன்றைய போட்டியிலும் காட்டியது. ஆனால், இருவராலும் அரை சதத்தை அடிக்க இயலவில்லை என்றாலும் அணிக்கு நல்ல துவக்கத்தை அளித்தனர்.
டிராவிஸ் ஹெட் 21 பந்துகளில் 46 ரன்களை குவித்திருந்த நிலையில், கார்த்தி தைகி வீசிய பந்தில் கேமரூன் கிரீன் வசம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஹெட் எடுத்த ரன்களில் 3 சிக்ஸர் மற்றும் 6 பவுண்டரிகள் அடங்கும்.
ஹெட்டுக்கு போட்டியாக, அபிஷேக் சர்மாவும் தன் பங்கிற்கு 21 பந்துகளில் 48 ரன்களை விளாசினார். முர்சாரபானி பந்தில் வருண் சக்கரவர்த்தியிடம் கேட்ச் கொடுத்து அவுட்டானார். இவர் குவித்த ரன்களில் தலா 4 சிக்ஸர்களும், பவுண்டரிகளும் அடங்கும்.
அடுத்து களமிறங்கி கேட்பன் இஷான் கிஷன் 14 ரன்கள் மட்டும் எடுத்த நிலையில் நடையை கட்ட, ஆட்டம் கொஞ்சம் கொல்கத்தா அணியின் பக்கம் திரும்பியது.
இருப்பினும் அவருக்கு அடுத்ததாக களமிறங்கிய கிளாசனின் கிளாசிக்கான அரை சதத்தால், ஹைதராபாத் அணி கை மீண்டும் ஒங்கியது. கிளாசனுக்கு பக்க பலமாக நிதிஷ் குமார் ரெட்டி பொறுப்புடன் ஆட, அணியின் ஸ்கோர் சீராக உயர்ந்தது.
4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸருடன் 35 பந்துகளில் 52 ரன் எடுத்திருந்த நிலையில், முர்சாரபானி வீசிய பந்தில் ரன்தீப் சிங்கிடம் கேட்ச் கொடுத்து கிளாசன் ஆட்டமிழந்தார். 24 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது, வைபவ் அரோரா பந்துவீச்சில் வருண் சக்கரவர்த்தியின் பிடியில் சிக்கி நிதிஷ் குமாரும் அவுட்டானார். அவருக்கு அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஆட்ட நேர முடிவில் ஹைதராபாத் அணி 226 ரன்களை எடுத்தது.
227 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் கொல்கத்தா அணி தற்போது விளையாடி வருகிறது.