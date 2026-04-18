பந்துவீச்சை வலுப்படுத்தும் சன்ரைசர்ஸ்: டேவிட் பெயினுக்கு மாற்று வீரராக ஜெரால்ட் கோட்ஸி தேர்வு
தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர்களுக்குப் பதிலாக தேர்வு செய்யப்படும் மாற்று வீரர்களும் காயமடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறுவது தற்போது ஐபிஎல் அணிகளுக்குப் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது.
Published : April 18, 2026 at 2:55 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக விலகிய டேவிட் பெயினுக்கு மாற்றாக தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெரால்ட் கோட்ஸி-யை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கடந்த மார்ச் 28 முதல் தொடங்கி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இதில் தற்போது லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 9 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தலா 8 புள்ளிகளை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.
அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி மூன்று இடங்களை பிடித்துள்ளன. இதன் காரணமாக இந்த ஐபிஎல் தொடரில் எந்தெந்த அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக வீரர்கள் விலகி வருவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. குறிப்பாக தொடரில் இருந்து விலகிய வீரர்களுக்குப் பதிலாக தேர்வு செய்யப்படும் மாற்று வீரர்களும் காயமடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறுவது தற்போது அணிகளுக்குப் பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது. அந்த சிக்கலை தற்சமயம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் எதிர்கொண்டுள்ளது.
Jack Edwards has been ruled out of the season due to injury. Get well soon, Jack! 🫶— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 24, 2026
David Payne has been named as the replacement player for TATA IPL 2026 🔥 pic.twitter.com/iD3F5oNkId
ஏனெனில் நடப்பு ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் அந்த அணி ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ஆல் ரவுண்டர் ஜாக் எட்வர்ட்ஸை ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. இந்நிலையில் அவர் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து முழுமையாக விலகினார். இதனையடுத்து இங்கிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேவிட் பெயினை ரூ.1.5 கோடிக்கு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மாற்று வீரராக ஒப்பந்தம் செய்தது.
ஆனால் தற்போது, மாற்றாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட டேவிட் பெயினும் கணுக்கால் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவையும் ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், டேவிட் பெயினுக்கு மாற்று வீரரை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இன்று அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, தென்னாப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜெரால்ட் கோட்ஸி-யை ரூ.2 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முன்னதாக ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்தின் போது ஜெரால்ட் கோட்ஸியை எந்த அணியும் ஏலத்தில் எடுக்க முன் வரவில்லை. இந்நிலையில் தான் அவர் தற்சமயம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் மாற்ற வீரராக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
Gerald Coetzee joins our squad as David Payne’s replacement for the remainder of the season. pic.twitter.com/DQgVCLSp5F— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 18, 2026
முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்காக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடியுள்ள ஜெரால்ட் கோட்ஸி 14 போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். ஏற்கெனவே நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் இல்லாமல் தடுமாறி வரும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு, ஜெரால்ட் கோட்ஸியின் வருகை புது நம்பிக்கையை கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.