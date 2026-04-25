ஐபிஎல் 2026: வைபவ் சூர்யவன்ஷி சதம் வீண்; சேஸிங்கில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அசத்தல்!

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளில் சதம் விளாசி அசத்தினார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 11:59 PM IST

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 36ஆவது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் காயத்தில் இருந்து மீண்ட பாட் கம்மின்ஸ், தனது முதல் போட்டியில் விளையாடினார்.

இதையடுத்து களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி முதல் பந்தில் இருந்தே சிக்ஸர்களை பறக்கவிட, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாட முயற்சித்த யஷஸ்வி 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் சூர்யவன்ஷியுடன் ஜோடி சேர்ந்த துருவ் ஜூரெலும் அதிரடியாக விளையாட ஸ்கோரும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது.

இந்த போட்டியில் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளில் தனது ஐபிஎல் சதத்தை பதிவு செய்து மிரட்டினார். அதன்பின் 5 பவுண்டரிகள், 12 சிக்ஸர்கள் என 103 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த துருவ் ஜூரெலும் 8 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 51 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

இறுதியில் டோனவன் ஃபெரீரா 33 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுக்க, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 228 ரன்களை குவித்தது. சன்ரைசர்ஸ் அணி தரப்பில் ஈஷான் மலிங்கா 2 விக்கெட்டுகளையும், பிரஃபுல் இங்கே, பாட் கம்மின்ஸ், சகிப் ஹசன் மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின், ஜோடி சேர்ந்த அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் தங்களுடைய அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 132 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அணியின் வெற்றிக்கும் அடித்தளமிட்டனர்.

அதன்பின், 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 57 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, 11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 74 ரன்களில் இஷான் கிஷனும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிதிஷ் குமார் 36 ரன்களையும், ஹென்ரிச் கிளாசென் 29 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் சலீல் அரோரா சிக்ஸர் அடித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 18.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

