சாம்பியன் பட்டத்தை தக்கவைக்குமா ஆர்சிபி? பலம், பலவீனம் குறித்து ஓர் அலசல்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவின் மூலம் காண்போம்.
Published : March 21, 2026 at 5:09 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ளது. மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கும் தொடரின் முதல் லீக் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது, முன்னாள் சாம்பியன் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பலம், பலவீனம், வாய்ப்புகள் மற்றும் அந்த அணிக்கு உள்ள சவால்கள் குறித்த அலசலை இந்த பதிவில் காண்போம்.
ஆர்சிபி அணியின் பலம்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் மிகப்பெரிய பலமே அதன் பேட்டிங் வரிசைதான். ஏனெனில் விராட் கோலி, ஃபில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல் மற்றும் கேப்டன் ரஜத் படிதார் ஆகியோரைக் கொண்ட டாப்-ஆர்டர் எந்தவொரு பவுலருக்கு எதிராகவும் சிறப்பாக செயல்படும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. அவர்களுடன் டிம் டேவிட் மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஆகியோரின் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலம்.
இதுதவிர வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜித்தேஷ் சர்மா, குர்னால் பாண்டியா உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணியின் பேட்டிங் ஆர்டரை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை, அனுபவம் வாய்ந்த புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோருடன் ஜேக்கப் டஃபி, குர்னால் பாண்டியா, சுயாஷ் சர்மா போன்றோரும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஆர்சிபி அணியின் பலவீனம்
ஆர்சிபி அணி ஏற்கனவே பந்துவீச்சுத் துறையில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டை பெரிதும் நம்பியிருந்தது. ஆனால் அவர் தொடரின் முதல் சில போட்டிகளை தவறவிடுவார் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேசமயம் யாஷ் தயாளும் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பாரா? இல்லையா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்து வருகின்றன. அவர்கள் இல்லாமல் ஆர்சிபி அணி எதிரணி பேட்டர்களை கட்டுப்படுத்துவது சற்று சிரமமான ஒன்று தான்.
இதுதவிர்த்து, அணியின் முக்கிய பலவீனமாகப் பார்க்கப்படுவது அனுபவம் வாய்ந்த 'ஸ்பெஷலிஸ்ட்' சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் இல்லாததுதான். சுயாஷ் சர்மா மற்றும் குர்ணால் பாண்டியா ஆகியோரை மட்டுமே அந்த அணி அதிகம் நம்பியுள்ளது. ஆனால் தேவைப்படும் நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தக்கூடிய ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் இல்லாதது அந்த அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தலாம்.
ஆர்சிபி அணியின் பிளேயிங் லெவன்
தற்போதைய ஆர்சிபி அணியில் வெங்கடேஷ் ஐயர், குர்ணால் பாண்டியா மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் போன்ற ஆல் ரவுண்டர்களை கொண்டுள்ளது. இதனால் இம்பேக்ட் பிளேயர் விதியைப் பயன்படுத்தி, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பேட்டிங் அல்லது பந்துவீச்சை ஆர்சிபி அணியால் வலுப்படுத்த முடியும். இதுதவிர, இளம் வீரர்களுக்கும் ஆர்சிபி அணியில் இடம்பெற இந்த இம்பேக்ட் விதி வாய்ப்பை வழங்கும்.
உத்தேச லெவன்: விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல்/வெங்கடேஷ் ஐயர், ரஜத் படிதார்(கேப்டன்), டிம் டேவிட், ஜித்தேஷ் சர்மா, குர்னால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயாள், ஜோஷ் ஹேசில்வுட்/ ஜேக்கப் டஃபி. இம்பேக்ட் சப்: சுயாஷ் ஷர்மா
ஆர்சிபி அணிக்கு உள்ள சவால்கள்
ஆர்சிபி அணியில் உள்ள முதல் ஏழு பேட்ஸ்மேன்களில் ஐந்து பேருக்கு, சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் ஒரு பலவீனம் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக இடது கை சைனாமேன் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் பெரிதும் தடுமாறிவுள்ளனர். உதாரணமாக விராட் கோலி, ஜித்தேஷ் சர்மா மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் போன்ற வீரர்களும் சைனாமேன் பவுலர்களுக்கு எதிராக ரன்களை சேர்க்க முடியாமல் தடுமாறியுள்ளனர்.
இதுதவிர 18 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு பிறகு, கடந்த சீசனில் ஆர்சிபி அணி தங்களுடைய முதல் கோப்பையை வென்றுள்ளது. அதனால் இந்த முறையும் கோப்பையை தக்கவைக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் வீரர்களிடம் உள்ளது. அதனால் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணியானது ஒவ்வொரு அணிக்கு எதிராகவும் சிறப்பாக செயல்படுவதுடன், கூடுதல் வியூகங்களை வகுக்க வேண்டிய சவாலையும் எதிர்கொண்டுள்ளது.