ஐபிஎல் 2026: சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியில் மீண்டும் டெல்லியை சாய்த்தது சென்னை
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெற்றதன் மூலம் ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
Published : May 5, 2026 at 11:26 PM IST
டெல்லி: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 48ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. டெல்லி அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணிக்கு கேஎல் ராகுல் - பதும் நிசங்கா இணை சிறப்பானத் தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.
இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பதும் நிசங்கா 19 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து கேஎல் ராகுலும் 12 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிதிஷ் ரானா 15 ரன்களுக்கும், கருன் நாயர் 13 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டுகளை இழக்க, மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அக்ஸர் படேலும் 2 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் இணைந்த சமீர் ரிஸ்வி மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் ஸ்டப்ஸ் 38 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சமீர் ரிஸ்வி 4 சிக்ஸர்களுடன் 40 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 155 ரன்களை சேர்த்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தரப்பில் நூர் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளையும், அகீல் ஹொசைன், முகேஷ் சௌத்ரி, குர்ஜப்நீத் சிங், ஜேமி ஓவர்டன் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சஞ்சு சாம்சன் ஒருபக்கம் நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த, மறுபக்கம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய உர்வில் படேலும் 2 சிக்ஸர்களை விளாசிய கையோடு 17 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
இதையடுத்து இணைந்த சஞ்சு சாம்சன் - கார்த்திக் சர்மா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் சிறப்பாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் அரைசதம் கடந்தார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சஞ்சு சாம்சன், 7 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 87 ரன்களையும், கார்த்திக் சர்மா 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 41 ரன்களையும் குவித்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 17.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சிஎஸ்கே அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 5ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளதுடன், பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது. இதில் சிறப்பாக வ்ளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.