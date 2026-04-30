ஐபிஎல் 2026: ஜெயசூர்யா சாதனையை முறியடித்த ரிக்கெல்டன்; சேஸிங்கில் மாஸ் காட்டிய சன்ரைசர்ஸ்
மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Published : April 30, 2026 at 10:25 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அதிவேக சதமடித்த வீரர் என்ற பெருமையை ரியான் ரிக்கெல்டன் பெற்றுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று மும்பையில் நடைபெற்ற 41ஆவது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அதிரடியாக விளையாடி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 243 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக ரியான் ரிக்கெல்டன் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 10 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 123 ரன்களை குவித்தார்.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் அணியில் தொடக்க வீரர்கள் அபிஷேக் சர்மா 45 ரன்களையும், டிராவிஸ் ஹெட் 4 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 76 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழந்தனர். ஆனாலும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹென்ரிச் கிளாசென் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்களையும், சாலில் அரோரா 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 18.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்ந்து 9ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது.
Highest Score for MI in IPL— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) April 29, 2026
123* - 𝗥𝘆𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗰𝗸𝗹𝗲𝘁𝗼𝗻 v SRH*
114* - Sanath Jayasuriya v CSK
112* - Quinton De Kock v PBKS
109* - Rohit Sharma v KKR
105* - Rohit Sharma v CSK
103* - Suryakumar Yadav v GT pic.twitter.com/Zw3vuRNDDq
இந்நிலையில் இப்போட்டியில் சில சாதனைகளும் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தவகையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அபாரமாக விளையாடிய ரியான் ரிக்கெல்டன் 44 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்திருந்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அதிவேக சதமடித்த வீரர் என்ற பெருமையை ரிக்கெல்டன் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு சனத் ஜெயசூர்யா 45 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக அதிவேக சதம்
- 44 - ரியான் ரிக்கெல்டன் vs சன்ரைசர்ஸ், வான்கடே, 2026
- 45 - சனத் ஜெயசூர்யா vs சிஎஸ்கே, வான்கடே, 2008
- 45 - திலக் வர்மா vs குஜராத் டைட்டன்ஸ், அகமதாபாத், 2026
- 47 - கேமரூன் க்ரீன் vs சன்ரைசர்ஸ், வான்கடே, 2023
- 49 - சூர்யகுமார் யாதவ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ், வான்கடே, 2023
இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர் என்ற ஜெயசூர்யாவின் சாதனையையும் ரிக்கெல்டன் முறியடித்துள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஜெயசூர்யா 114 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ரிக்கெல்டன் 123 ரன்களை குவித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக ரன்கள்
- 123* - ரியான் ரிக்கெல்டன் vs சன்ரைசர்ஸ், வான்கடே, 2026
- 114* - சனத் ஜெயசூர்யா vs சிஎஸ்கே, வான்கடே, 2008
- 112* - குயின்டன் டி காக் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ், வான்கடே, 2026
- 109* - ரோஹித் சர்மா vs கேகேஆர், கொல்கத்தா, 2012
- 105* - ரோஹித் சர்மா vs சிஎஸ்கே, வான்கடே, 2024
இது ஒருபக்கம் இருக்க, 244 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்டிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் சில சாதனைகளை குவித்துள்ளது. அந்த வரிசையில், ஐபிஎல் வரலாற்றில் சேஸ் செய்யப்பட்ட நான்காவது மிகப்பெரும் இலக்காக இது அமைந்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் 265 மற்றும் 262 ரன்களை சேஸ் செய்து பஞ்சாப் அணி முதலிரண்டு இடங்களையும், 246 ரன்களை சேஸ் செய்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சீசனில் 200+ ரன்களை ஒரு அணி சேஸிங் செய்வது இது 10ஆவது முறையாகும். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிக முறை 200+ ரன்கள் சேஸிங் செய்யப்பட்ட சீசன் என்ற சாதனையும் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் 9 முறை 200+ ரன்கள் சேஸ் செய்யப்பட்டதே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் நடப்பு சீசன் அதனை முறியடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.