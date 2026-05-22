ஸ்லோ ஓவர் ரேட்: ருதுராஜ் மற்றும் சிஎஸ்கே அணி வீரர்களுக்கு ஐபிஎல் நிர்வாகம் அபராதம்
மேலும் சிஎஸ்கே அணி இரண்டாவது முறையாக ஸ்லோ ஓவர் ரேட் விதியை மீறியதன் காரணமாக பிளேயிங் லெவனில் இருந்த மற்ற வீரர்கள்களுக்கு தலா ரூ.6 லட்சம் அல்லது 25 சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 22, 2026 at 5:12 PM IST
ஹைதராபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தின் போது பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 229 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக சாய் சுதர்சன் 84 ரன்களையும், கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 64 ரன்களையும் சேர்த்திருந்தனர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் ஷிவம் தூபே 47 ரன்களையும், மேத்யூ ஷார்ட் 24 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 13.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 140 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. குஜராத் தரப்பில் சிராஜ், ரபாடா மற்றும் ரஷித் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
சிஎஸ்கே படுதோல்வி
இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றி மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறிய நிலையில், மறுபக்கம் சிஎஸ்கே அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பில் இருந்து வெளியேறியது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய முகமது சிராஜ் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
மேலும் நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் ஆட்டம் உள்ளிட்டவை பெரும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. ஏற்கெனவே பல்வேறு விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வரும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தற்சமயம் ஐபிஎல் விதிகளை மீறியதாக அபராதத்தையும் பெற்றுள்ளார்.
கெய்க்வாட்டிற்கு அபராதம்
அந்தவகையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தின் போது மெதுவாக ஓவர்கள் வீசியதன் காரணமாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இரண்டாவது முறையாக பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதை அடுத்து, ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முன், டெல்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிரான போட்டியின் போது சிஎஸ்கே அணி பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டதாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், பிளேயிங் லெவனில் இருந்த மற்ற வீரர்கள் மற்றும் இம்பேக்ட் பிளேயர் உட்பட அனைவருக்கும் தலா ரூ.6 லட்சம் அல்லது போட்டி கட்டணத்தில் 25சதவீதம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Under Article 2.22 of the IPL Code of Conduct, Ruturaj Gaikwad was fined ₹24 lakh for slow over-rate, while the remaining CSK players, including the Impact Player, were fined either ₹6 lakh or 25% of their match fees.
ஸ்லோ ஓவர் ரேட் விதிமுறை
இந்த விதிப்படி எந்தவொரு அணியும் பந்துவீச அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டால், முதல் முறை அணியின் கேப்டனுக்கு மட்டும் ரூ.12 லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்படும். அதேசமயம் அணி தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஸ்லோ ஓவர் ரெட்டை கொண்டிருந்தால், அணியின் கேப்டனுக்கு ரூ.24 லட்சம் அபராதமாகவும், மற்ற வீரர்களுக்கு போட்டிக்கட்டணத்தில் இருந்து ரூ.6 லட்சம் அல்லது 25% தொகையானது அபராதமாக விதிக்கப்படும்.
ஒருவேளை மூன்றாவது முறையாகவும் அந்த அணி இந்த தவறை செய்யும் பட்சத்தில் கேப்டனுக்கு ரூ.30 லட்சம் அபராதம் மற்றும் ஒரு போட்டியில் விளையாட தடை விதிக்கப்படுவதுடன், அணியின் மற்ற வீரர்களுக்கு ரூ. 12 லட்சம் அல்லது போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 50% அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.