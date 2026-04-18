ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: சவாலான இலக்கை நிர்ணயித்த ஆர்சிபி; வெற்றி பெறுமா டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்?

இந்த போட்டியில் ஆர்சிபி அணி தரப்பில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பில் சால்ட் 30 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

ஆர்சிபி vs டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூரு: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆர்சிபி அணி 176 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்று வரும் 26ஆவது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு விராட் கோலி - பில் சால்ட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 52 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், விராட் கோலி 19 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கலும் 18 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த பில் சால்ட் 30 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். பின்னர் சால்ட்டும் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 63 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய டிம் டேவிட் 26 ரன்னிலும், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் ஒரு ரன்னிலும், குர்னால் பாண்டியா 12 ரன்களிலும், ஜித்தேஷ் சர்மா 14 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆர்சிபி அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 175 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. டெல்லி அணி தரப்பில் இங்கிடி, அக்ஸர் படேல், குல்தீப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

TAGGED:

ROYAL CHALLENGERS VS CAPITALS
KULDEEP YADAV
RCB VS DC LIVE MATCH
VIRAT KOHLI
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.