ஐபிஎல் 2026: பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்த ஆர்சிபி; குஜராத் அணியில் ஜேசன் ஹோல்டர் அறிமுகம்

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரராக ஜேசன் ஹோல்டர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்

ஆர்சிபி
ஆர்சிபி (IANS)
Published : April 24, 2026 at 7:16 PM IST

பெங்களூரு: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபில் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 34ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்த்து, ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இன்றைய போட்டிக்கன ஆர்சிபி அணியில் பில் சால்ட் காயம் காரணமாக பிளேயிங் லெவனில் இடம் பெறாத நிலையில், ஜேக்கப் பெத்தெல் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மறுபக்கம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் ஜேசன் ஹோல்டர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இரு அணிகளும் தோல்விக்கு பிறகு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

உத்தேச லெவன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார்(கேப்டன்), ஜிதேஷ் சர்மா(வ), டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், க்ருனால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா, ரசிக் சலாம் தார்

இம்பேக்ட் வீரர்- ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோர்டன் காகஸ், மங்கேஷ் யாதவ், வெங்கடேஷ் ஐயர்.

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மான் கில் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ஷாருக் கான், ராகுல் திவேத்தியா, ரஷித் கான், மானவ் சுதர், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ்.

இம்பேக்ட் வீரர்- பிரசித் கிருஷ்ணா, அனுஜ் ராவத், கிளென் பிலீப்ஸ், நிஷாந்த் சந்து, அர்ஷத் கான்.

நேருக்கு நேர்

இரு அணிகளும் இதுவரை ஐபிஎல் தொடரில் 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரண்டு அணிகளும் தலா 3 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமபலத்துடன் உள்ளன. அதேசமயம் சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 3 முறை மோதிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை குஜராத் அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. இதனால் இன்று தனது சொந்த மண்ணில் குஜராத்தின் இந்த ஆதிக்கத்தை தகர்த்து, பெங்களூரு அணி வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம்

பெங்களூருவில் எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானம் குறுக்கிய பவுண்டரி எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ஆடுகளம் எப்போதும் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஒன்றாகவே இருந்துள்ளது. மேலும் இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில், 53%சேஸிங் செய்த அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

