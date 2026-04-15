ஐபிஎல் 2026: லக்னோவை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆர்சிபி அபார வெற்றி
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி தங்களுடைய 4ஆவது வெற்றியை பெற்றதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Published : April 15, 2026 at 10:57 PM IST
பெங்களூரு: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 23ஆவது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் உள்ள எம்.சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய லக்னோ அணிக்கு மிட்செல் மார்ஷ் மற்றும் ஐடன் மார்க்ரம் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் மார்க்ரம் 12 ரன்களுடன் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரிஷப் பந்த்-ம் காயம் காரணமாக ரன்கள் ஏதுமின்றி ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் பெவிலியனுக்கு திரும்பினர்.
𝙏𝙧𝙖𝙘𝙠 👉 𝘾𝙝𝙖𝙨𝙚 👉 𝘾𝙖𝙩𝙘𝙝— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2026
Phil Salt is making a habit of taking excellent catches 🫡
Updates ▶️ https://t.co/UztAZM9l0q#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvLSG | @RCBTweets pic.twitter.com/XrC3f6blCa
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் பூரனும் ஒரு ரன்னில் நடையைக் கட்ட, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த மிட்செல் மார்ஷும் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 40 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் ஆயுஷ் பதோனி 38 ரன்களையும், முகுல் சௌத்ரி 39 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களாலும் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 146 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் ரஷிக் சலாம் தார் 4 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமார் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில் தொடக்க வீரர் பில் சால்ட் 7 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் விராட் கோலி ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கல் 10 ரன்களிலும், கேப்டன் ராஜத் படிதார் 27 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தார்.
Absolute Class 👌— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2026
Virat Kohli wasting no time in the chase 🔥🔥
Updates ▶️ https://t.co/UztAZM9l0q#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvLSG | @RCBTweets pic.twitter.com/MvHysjL3IV
மேற்கொண்டு அரைசதத்தை நெருங்கிய விராட் கோலியும் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 49 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கி அதிரடியாக விளையாடிய ஜித்தேஷ் சர்மாவும் 23 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த டிம் டேவிட் மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் தலா 14 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 15.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி தங்களுடைய 4ஆவது வெற்றியை பெற்றதுடன், புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.