ஐபிஎல் தொடர் தோல்வி எதிரொலி: லக்னோ அணியின் கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார் ரிஷப் பந்த்
ரிஷப் பந்த் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை விடுத்ததாகவும், அதை நிர்வாகம் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் லக்னோ அணியின் கிரிக்கெட் இயக்குநர் டாம் மூடி அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 29, 2026 at 8:14 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி கடைசி இடமான 10ஆவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ரிஷப் பந்த் அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார்.
ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்று வந்த ஐபிஎல் தோடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரில் ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இறுதிப்போட்டி முன்னேறும் அடுத்த அணி எது என்பதற்கான போட்டியில் குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகள் உள்ளன.
இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது. இது ஒருபக்கம் இருக்க, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பிளே ஆஃப் சுற்று வாய்ப்பை தவறவிட்ட அணிகள், தற்போதிலிருந்தே அணியை அடுத்த சீசனிற்கு தயார் படுத்தும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. குறிப்பாக பிளேஆஃப் சுற்றை இழந்த அணிகள் தங்களின் கேப்டனையும் மாற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன.
அந்தவகையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த ரிஷப் பந்த், தொடர் தோல்விகள் காரணமாக கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து விலகியுள்ளார். மேலும் அவர் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை விடுத்ததாகவும், அதை நிர்வாகம் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் லக்னோ அணியின் கிரிக்கெட் இயக்குனர் டாம் மூடி அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியான அறிவிப்பில், "ரிஷப் பந்த் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகும் கோரிக்கையுடன் எங்களை அணுகினார். அவரது முடிவுக்கு மதிப்பளித்து நாங்கள் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டோம். இதுபோன்ற முடிவுகளை எடுப்பது எப்போதுமே எளிதானது அல்ல. கேப்டனாக அவர் அணியில் செய்த அனைத்திற்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். தற்போது எங்களின் முழு கவனமும் அணியை மறுகட்டமைப்பு மற்றும் சீரமைப்பு செய்வதில் தான் உள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Official announcement. — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 29, 2026
இந்த ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியது. இதில் கேப்டனாக ரிஷப் பந்த் விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 28.36 என்ற சராசரியில் 138 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டிலும் 312 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அணியின் மோசமான பேட்டிங் மற்றும் கேப்டனின் திட்டங்கள் காரணமாகவே லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பெரும்பாலான போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவியதாகவும் விமர்சிக்கப்படுகிறது. தற்போது ரிஷப் பந்த் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில், அணியின் புதிய கேப்டன் யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.