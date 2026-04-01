ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: சொந்த மண்ணில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்துமா சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்?

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 2:04 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 5ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் ஐந்தாவது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இரு அணிகளும் சமபலத்துடன் இருப்பதால், இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி, முதல் கோப்பையை கைப்பற்றும் முயற்சியில் இந்த சீசனை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் மிட்செல் மார்ஷ் மற்றும் ஐடன் மார்க்ரம் ஆகியோர் அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளனார். அவர்களுடன் நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த், ஆயூஷ் பதோனி மற்றும் அப்துல் சமத் ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலத்தை கொடுத்துள்ளது.

மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சு துறையை முகமது ஷமி வழிநடத்தவுள்ளார். அவருக்கு துணையாக வேகப்பந்து வீச்சில் ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே, மணிமாறன் சித்தார்த், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், மொஹ்சின் கான், ஆவேஷ் கான், பிரின்ஸ் யாதவ் உள்ளிட்டோர் வேகப்பந்து வீச்சிலும், திக்வேஷ் ரதி, ஷபாஸ் அஹ்மத் உள்ளிட்டோர் சுழற்பந்து வீச்சிலும் அணியின் பக்கபலமாக உள்ளனர். இதனால் இந்த சீசனில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணிகளில் ஒன்றாக கணிக்கப்படுகிறது.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
மறுபக்கம் அக்ஸர் படேல் தலைமையில் களமிறங்கும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் தங்களுடைய முதல் கோப்பையை வெல்லும் முயற்சியில் இந்த சீசனை எதிர்கொள்கிறது. அணியின் பேட்டிங்கில் கேஎல் ராகுல் மற்றும் பிரித்வி ஷா ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக விளையாடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களுடன் அபிஷேக் போரல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அஷுதோஷ் சர்மா, டேவிட் மில்லர், விப்ராஜ் நிகாம், கருண் நாயர், நிதிஷ் ரானா, சமீர் ரிஸ்வி உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

மறுபக்கம் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் அக்ஸர் படேல், குல்தீப் யாதவ், தங்கராசு நடராஜன், லுங்கி இங்கிடி, முகேஷ் குமேர், துஷ்மந்தா சமீரா, ஆகிப் நபி தார் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது வலுவான கூட்டணியாக தெரிகிறது. இருப்பினும் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் வலிமை வாய்ந்த லக்னோ அணியின் பேட்டிங் துறையை டெல்லி அணி பவுலர்கள் எவ்வாறு சமாளிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 4 போட்டிகளிலும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா மைதானத்தில் நடைபெற்ற 2 போட்டிகளில், இரு அணிகளும் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்
லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பந்துவீச்சாளர்களுக்குச் சாதகமான ஆடுகளமாகக் கருதப்படுகிறது. இதுவரை இங்கு 22 ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், பெரும்பாலான போட்டிகளில் சேஸிங் செய்த அணிகளே அதிக வெற்றிகளை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இரவு நேர போட்டிகலில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்ட்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிங்க

உத்தேச லெவன்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), அப்துல் சமத், ஆயுஷ் பதோனி, ஷபாஸ் அகமது, திக்வேஷ் ரதி, அவேஷ் கான், அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, பிரின்ஸ் யாதவ். (இம்பேக்ட் வீரர் - முகமது ஷமி)

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: கேஎல் ராகுல், பிரித்வி ஷா, அபிஷேக் போரல், அக்ஸர் படேல்(கேப்டன்), டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அஷுதோஷ் சர்மா, டேவிட் மில்லர், விப்ராஜ் நிகம், துஷ்மந்த சமீரா, டி.நடராஜன், லுங்கி இங்கிடி. (இம்பேக்ட் வீரர் - குல்தீப் யாதவ்)

