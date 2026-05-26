ஐபிஎல் 2026 குவாலிஃபையர் 1: நேரடியாக ஃபைனலுக்குச் செல்லப் போவது யார்? ஆர்சிபி vs குஜராத் இன்று மோதல்
இரு அணிகளும் தரம்சாலா மைதானத்தில் இதற்கு முன்பு நேருக்கு நேர் மோதியதே கிடையாது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
Published : May 26, 2026 at 1:21 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் முதலாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் மே 24ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தன. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
இதனையடுத்து, இன்று நடைபெறவுள்ள முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றிபெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
ராஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 18 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. இருப்பினும் அந்த அணி தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அணி வெற்றிபெற்று மீண்டும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.
அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அவருடன் பில் சால்ட், தேவ்தத் படிகல், வெங்கடேஷ் ஐயர், டிம் டேவிட் உள்ளிட்ட வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். மறுபக்கம் அணியின் பந்துவீச்சில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் தொடர்ந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வருவதுடன், ரன்களையும் கட்டுப்படுத்தி வருவது ஆர்சிபி அணிக்கு மிகப்பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
மறுபக்கம் ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து 18 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. குறிப்பாக அந்த அணி தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதனால் மூன்றாவது முறையாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.
அணியின் பேட்டிங்கில் சாய் சுதர்சன் அபார ஃபார்மை தொடரும் நிலையில், ஷுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது பேட்டிங் துறையை வலிமைப் பெற செய்துள்ளது. அதேசமயம் அணியின் பவுலிங்கில் முகமது சிராஜ், காகிசோ ரபாடா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித் கான் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் குஜராத் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆர்சிபி அணி 4 முறையும், குஜராத் அணி 4 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்து சமனிலையில் உள்ளன. மேற்கொண்டு இரு அணிகளும் தரம்சாலா மைதானத்தில் இதற்கு முன்பு நேருக்கு நேர் மோதியதே கிடையாது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
தர்மசாலா கிரிக்கெட் மைதானம்
தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் இங்கு அதிகளவு பவுன்ஸ் மற்றும் வேகம் இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம். அதேசமயம் பொறுமையுடன் விளையாடும் பேட்டர்களும் ரன்களை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேற்கொண்டு இந்த மைதானத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்யும் அணி வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் மற்றப்போட்டிகளை போலவே, பிளேஆஃப் போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். பிளேஆஃப் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, வெங்கடேஷ் ஐயர், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜித்தேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குர்னால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலீம் தார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட். (இம்பேக்ட் வீரர் - சுயாஷ் சர்மா)
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், அர்ஷத் கான், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், மானவ் சுதர். (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரஷித் கிருஷ்ணா)