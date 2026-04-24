ஐபிஎல் 2026: சாய் சுதர்சனின் சதம் வீண்; குஜராத்தை வீழ்த்தி பெங்களூரு அபார வெற்றி
குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 10 புள்ளிகளுடன் 2ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 11:36 PM IST
பெங்களூரு: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 34ஆவது லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு சாய் சுதர்சன் மற்றும் ஷுப்மன் கில் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.
இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 128 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். பின்னர் 32 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், ஷுப்மன் கில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாய் சுதர்சன் ஐபிஎல் தொடரில் தனது 3ஆவது சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 11 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 100 ரன்களில் அவர் விக்கெட்டை இழந்தர்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2026
Sai Sudharsan with a 57-ball ton, his third in #TATAIPL 👌
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜோஸ் பட்லர் 25 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதியில் ஜேசன் ஹோல்டர் 23 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 205 ரன்களை சேர்த்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் சுயாஷ் சர்மா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு ஜேக்கப் பெத்தெல் - விராட் கோலி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெத்தெல் 14 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் விராட் கோலியுடன் ஜோடி சேர்ந்த தேவ்தத் படிக்கல் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் உயர்ந்தது. இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்தும் அசத்தினர்.
இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 120 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்திருந்த நிலையில், தேவ்தத் படிக்கல் 2 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 55 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட விராட் கோலி 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 81 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய ரஜத் படிதார், ஜித்தேஷ் சர்மா ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Clinical at home...Again! ❤️@RCBTweets jump to 2⃣nd spot on the points table with another win in front of a roaring Bengaluru crowd 🥳— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2026
இறுதியில் குர்னால் பாண்டியா 23 ரன்களையும், டிம் டேவிட் 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.