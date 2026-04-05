ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ஆர்சிபி-யின் டேவிட், படிதார்; சிஎஸ்கே வெற்றிப்பெற 251 ரன்கள் டார்கெட்
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றைய இரண்டாவது போட்டியில் சிஎஸ்கே மற்றும் ஆர்சிபி அணிகள் மோதி வருகின்றன.
Published : April 5, 2026 at 9:23 PM IST
பெங்களூரு: ஐபிஎல் தொடரின் இன்றைய போட்டியில் சிஎஸ்கே வெற்றிப்பெற பெங்களூரு அணி 251 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் 11-வது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணிகள் மோதின. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தமது அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தார்.
இதையடுத்து முதலில் களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 250 ரன்கள் குவித்தது. அதிகபட்சமாக டிம் டேவிட் 25 பந்துகளில் 70 ரன்கள் குவித்தார். அவருக்கு அடுத்ததாக தேவ்தத் படிகல் 50 ரன்களும், துவக்க ஆட்டக்காரரான சால்ட் 46 ரன்களும் எடுத்தனர்.
குறிப்பாக ஆட்டத்தின் 12 -வது ஓவர் வரை ஆர்சிபி அணி 10 ரன் ரேட் விகிதத்தில் தான் விளையாடி கொண்டிருந்தது. ஆனால், அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் படிதாரும், டிம் டேவிட்டும் சிக்ஸர் மழை பொழிய, ஆர்சிபியின் ரன் ரேட் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது.
டெத் ஓவர்கள் எனப்படும் ஆட்டத்தின் கடைசி ஓவர்களில் இவர்கள் இருவரும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அந்த அளவுக்கு சிஎஸ்கே பெளலர்களின் பந்துகளை படிதாரும், டேவிட்டும் மைதானத்தின் எட்டுத்திக்கும் பறக்கவிட்டனர். படிதார் 19 பந்துகளில் 48 ரன்களை குவித்தார், இதில் 6 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி 18 பந்துகளில் 28 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார். ஆட்ட நேர முடிவில் ஆர்சிபி அணி மூன்று விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 250 ரன்களை குவித்தது.
251 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சற்று கடினமான இலக்குடன் சிஎஸ்கே அணி அடுத்து களமிறங்க உள்ளது.