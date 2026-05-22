ஐபிஎல் 2026: ஹைதராபாத்திடம் வீழ்ந்தது ஆர்சிபி; தோற்றாலும் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்

இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் இஷான் கிஷன் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 11:57 PM IST

ஹைதராபாத்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி ஹைதராபாத்தில் இன்று நடைபெற்றது. ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.

இதில் டிராவிஸ் ஹெட் 26 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்திருந்த அபிஷேக் சர்மாவும் 56 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த இஷான் கிஷன் - ஹென்ரிச் கிளாசென் இணையும் அதிரடியாக விளையாடி தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்தனர். இதில் இஷான் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 79 ரன்களையும், கிளாசென் 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 255 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் ரஷிக் தர் சலாம் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு வெங்கடேஷ் ஐயர் மற்றும் விராட் கோலி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் விராட் கோலி 15 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதேசமயம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த வெங்கடேஷ் ஐயரும் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 44 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கல்லும் 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, கேப்டன் ரஜத் படிதாரும் அரைசதம் கடந்த கையோடு 56 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் குர்னால் பாண்டியா 41 ரன்களையும், டிம் டேவிட் 15 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையிலும், ஆர்சிபி அணியால் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 200 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.

சன்ரைசர்ஸ் தரப்பில் ஈஷான் மலிங்கா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இருப்பினும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 18 புள்ளிகளை எடுத்திருந்தாலும், மூன்றாம் இடத்திலேயும், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதல் இடத்தையும் தக்கவைத்துள்ளது.

