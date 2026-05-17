ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி முதல் அணியாக பிளேஆஃபில் நுழைந்தது ஆர்சிபி

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் முதல் அணியாக பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

ஆர்சிபி அணி
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 7:37 PM IST

தர்மசாலா: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி இன்று தர்மசாலாவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு ஜேக்கப் பெத்தெல் - விராட் கோலி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெத்தெல் 11 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் விராட் கோலியுடன் இணைந்த தேவ்தத் படிக்கல் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் விராட் கோலி தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேவ்தத் படிக்கல் 4பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 58 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

இறுதியில் வெங்கடேஷ் ஐயர் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 8 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 73 ரன்களையும், டிம் டேவிட் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 222 ரன்களை சேர்த்தது. பஞ்சாப் அணி தரப்பில் ஹர்ப்ரீத் பிரார் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், பிரப்சிம்ரன் சிங் 2 ரன்களிலும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஒரு ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் இணைந்த கூப்பர் கானோலி - சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ் அதிரடியாக விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்கும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

இதில் கூப்பர் கானோலி 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களிலும், 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 35 ரன்களில் சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜும் விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் - ஷஷாங்க் சிங் இணையும் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஷஷாங்க் சிங் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்தார்.

பின்னர் 37 ரன்களை எடுத்த நிலையில் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை போராடிய ஷஷாங்க் சிங்கும் 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 56 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் காரணமாக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 199 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ரஷிக் தர் சலாம் 3 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமார் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் முதல் அணியாக பிளேஆஃப் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய 6ஆவது தோல்வியைத் தழுவியதுடன் 13 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தில் உள்ளது.

