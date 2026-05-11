ஐபிஎல் 2026: மும்பையை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி; புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது ஆர்சிபி
மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.
Published : May 11, 2026 at 12:05 AM IST
ராய்ப்பூர்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி ராய்ப்பூரில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ரியான் ரிக்கெல்டன் மற்றும் ரோஹித் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ரிக்கெல்டன் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து ரோஹித் சர்மா 22 ரன்களிலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த நமன் திர் மற்றும் திலக் வர்மா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் திலக் வர்மா அரைசதம் கடந்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நமன் திர் 47 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, திலக் வர்மாவும் 57 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Rebuilt with some mighty hits 🚀— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
🎥 Naman Dhir and Tilak Varma provided the impetus during a crucial stand of 8️⃣2️⃣ 💙
Updates ▶️ https://t.co/wYlCB10dhm#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvMI | @mipaltan pic.twitter.com/dcKWgjMK53
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் பெரிதளவில் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 166 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய புவனேஷ்வர் குமார் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், ரஷித் சலாம், ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் விராட் கோலி எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஜேக்கப் பெத்தெல் 27 ரன்களிலும், தேவ்தத் படிக்கல் 12 ரன்களிலும், கேப்டன் ரஜத் படிதார் 8 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய குர்னால் பாண்டியா அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
ஆனால் மறுபக்கம் களமிறங்கிய ஜித்தேஷ் சர்மா 18 ரன்களிலும், டிம் டேவிட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய குர்னால் பாண்டியாவும் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் என 73 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதன் காரணமாக ஆர்சிபி அணியின் வெற்றிக்கு கடைசி ஓவரில் 15 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டது. மும்பை தரப்பில் ராஜ் பாவா கடைசி ஓவரை வீசினார்.
WHAT ON EARTH HAVE WE JUST WITNESSED! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
Bhuvneshwar Kumar & Rasikh Dar, take a bow ❤️
Updates ▶️ https://t.co/wYlCB10dhm#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvMI | @RCBTweets pic.twitter.com/tqkuPMEsHR
இதையும் படிக்கவும்
இதில் ரொமாரியோ ஷெஃபர்ட் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய புவனேஷ்வர் குமார் சிக்ஸர் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கடைசி பந்தில் இலக்கை எட்டியதுடன் 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி 14 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையிலும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.