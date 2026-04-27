ஐபிஎல் 2026: டெல்லிக்கு எதிரான முந்தைய தோல்விக்கு பழி வாங்குமா பெங்களூரு?

ஏற்கெனவே நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆர்சிபி vs டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 3:33 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 39-வது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 39-வது லீக் ஆட்டத்தில் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே இரு அணிகளும் நடப்பு சீசனில் மோதிய நிலையில், அதில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் வெற்றி பெற்றிருந்தது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆர்சிபி அதற்கான பதிலடியை கொடுக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரை வெற்றிகரமாக தொடங்கிய நிலையில், தற்சமயம் ஒரு சீரற்ற ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 7ஆம் இடத்தில் உள்ளது. அதிலும் கடைசியாக அந்த அணி 264 ரன்கள் என்ற இலக்கை பாதுகாக்க முடியாமல் தோல்வியைத் தழுவி பெரும் விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டது.

அணியின் பேட்டிங்கில் கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர் என அதிரடி வீரர்கள் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். ஆனால் தற்சமயம் அணியின் பந்துவீச்சு பெரும் தலைவலியாக மாறி வருகிறது. ஏனெனில் நடராஜன், குல்தீப் யாதவை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்த தவறி வருவது பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் டெல்லி அணி சில மாற்றங்களை செய்யும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு

மறுபுறம், ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாஜ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 5 வெற்றிகளுடன் புள்ளிகள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. மேலும் தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்ற கையோடு அந்த அணி போட்டியை எதிர்கொள்ள இருப்பது கூடுதல் சாதகமாக அமைந்துள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி, பில் சால்ட், டிம் டேவிட் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் கடந்த முறை டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி தோல்வியை தழுவியுள்ளதால், இந்த போட்டியில் அதற்கான பதிலடியை கொடுக்கும் முனைப்புடனும் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பெங்களூரு அணி 20 போட்டிகளிலும், டெல்லி அணி 13 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. அதே சமயம் அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அதில் பெங்களூரு அணி 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

அருண் ஜெட்லி மைதானம்

டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிஷங்கா, கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கே), கைல் ஜேமிசன்/துஷ்மந்த சமீரா, குல்தீப் யாதவ், முகேஷ் குமார், டி நடராஜன். (இம்பேக்ட் வீரர் - ஆகிப் நபி)

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ஜேக்கப் பெத்தேல், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), ஜித்தேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குர்னால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலீம் தார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட். (இம்பேக்ட் வீரர் - யாஷ் சர்மா)

