ஐபிஎல் 2026: சேஸிங்கைத் தேர்ந்தெடுத்த ராஜஸ்தான்; பேட்டிங்கில் ஜொலிக்குமா சிஎஸ்கே?
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எம்.எஸ்.தோனி மற்றும் சுரேஷ் ரெய்னா ஆகியோர் இல்லாமல் களமிறங்கவுள்ளது.
Published : March 30, 2026 at 7:20 PM IST
கௌகாத்தி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி டாஸ் வென்று முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் போட்டியில் 5 முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, முதல் சீசன் சாம்பியன்களான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டியில் கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கேப்டன் ரியான் பராக், முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். இன்றைய போட்டிக்கான சிஎஸ்கே அணியில் மேத்யூ ஷார்ட், நூர் அஹ்மத், மேட் ஹென்றி மற்றும் ஜேமி ஓவர்டன் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தரப்பில் ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் உள்ளிட்டோர் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
🚨 Toss 🚨@rajasthanroyals have won the toss and will field first in Guwahati!— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/UzbuFk5G26#TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvCSK pic.twitter.com/1o0WJiz5aK
பிளேயிங் லெவன்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்(கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, மேத்யூ ஷார்ட், ஷிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அஹ்மத், மேட் ஹென்றி, அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ரியான் பராக்(கேப்டன்), துருவ் ஜூரல், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், சந்தீப் சர்மா, ரவி பிஷ்னோய், பிரிஜேஷ் சர்மா.
நேருக்கு நேர்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 16 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 15 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
First time in yellove! 🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 30, 2026
Roar well, Lions! 🥳🔥 #WhistlePodu #RRvCSK pic.twitter.com/TLrJY0Se8M
பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம்
கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான ஆடுகளமாக கருதப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 6 ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறை வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இருப்பினும் இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், அது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.