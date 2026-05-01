ஐபிஎல் 2026: டெல்லிக்கு எதிராக டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தது ராஜஸ்தான்
Published : May 1, 2026 at 7:16 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் 43ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்த்து, அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் அணியில் எந்த மாற்றமும் இல்லாத நிலையில், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பிளேயிங் லெவன்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக் (கேப்டன்), டொனோவன் ஃபெரீரா, ஷுபம் துபே, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா.
இம்பேக்ட் வீரர் - ஆடம் மில்னே, தசுன் ஷனகா, ரவி சிங், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, துஷார் தேஷ்பாண்டே
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிஷங்கா, கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), அஷுதோஷ் சர்மா, குல்தீப் யாதவ், கைல் ஜேமிசன், மிட்செல் ஸ்டார்க், டி. நடராஜன்.
இம்பேக்ட் வீரர் - டேவிட் மில்லர், விப்ராஜ் நிகம், கருண் நாயர், அபிஷேக் போரல், ஆகிப் நபி தர்
🚨Toss update from Jaipur🚨@rajasthanroyals won the toss and elected to bat first against @DelhiCapitals— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2026
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் மற்றும் டெல்லி அணிகள் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 16 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 15 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் ஜெய்ப்பூர் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
சவாய் மான்சிங் மைதானம்
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும்.