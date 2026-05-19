ஐபிஎல் 2026: லக்னோவை வீழ்த்தி பிளேஆஃப் கனவைத் தக்கவைக்குமா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்?

ஜெய்ப்பூரில் இதுவரை இரு அணிகளும் 3 முறை மோதிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

Published : May 19, 2026 at 2:47 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 64ஆவது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ள நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் ராஸ்ஜதான் அணி வெற்றிபெற்று பிளேஆஃபிற்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் தொடக்கத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்து தடுமாறி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய 3 ஆட்டங்களிலும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. இதன் காரணமாக ராஜஸ்தான் அணி இதுவரை விளையாடிய 12 போட்டிகளில் 6 வெற்றி, 6 தோல்வியைச் சந்தித்து 12 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் உள்ளது.

இதன் காரணமாக எஞ்சிய போட்டிகளில் வென்றால் மட்டுமே அந்த அணியால் பிளேஆஃபிற்கு செல்ல முடியும் என்ற நிலையில், இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜுரெல், டோனவன் ஃபெரீரா, ரியான் பராக் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சையும், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய் சுழற்பந்து வீச்சையும் கையாள்வது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
ரிஷப் பந்த தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. இந்த அணி விளையாடிய 12 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் சிஎஸ்கேவுக்கு எதிரான தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியில் லக்னோ அணி அபார வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகியோர் ஃபார்மில் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் முகமது ஷமி, மயங்க் யாதவ், மொஹ்சின் கான், திக்வேஷ் ரதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் லக்னோ அணி ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி அவர்களின் பிளேஆஃப் கனவை கலைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் இதுவரை 7 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 முறையும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதேசமயம் ஜெய்ப்பூரில் இதுவரை இரு அணிகளும் 3 முறை மோதிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

சவாய் மான்சிங் மைதானம்
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும். மேலும் இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, டோனோவன் ஃபெரீரா, தசுன் ஷனகா, ஷுபம் துபே, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர்- யாஷ் ராஜ் புஞ்சா)

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், ரிஷப் பண்ட்(கேப்டன்), முகுல் சவுத்ரி, அப்துல் சமத், ஷாபாஸ் அகமது, முகமது ஷமி, மயங்க் யாதவ், ஆகாஷ் மகாராஜ் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ். (இம்பேக்ட் வீரர் - ஜோஷ் இங்கிலிஸ்)

