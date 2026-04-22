ஐபிஎல் 2026: மிட்செல் மார்ஷ் போராட்டம் வீண்; லக்னோவை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் அபார வெற்றி
லக்னோ அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 11:24 PM IST
லக்னோ: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 32ஆவது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைபவ் சூர்யவன்ஷி 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய துருவ் ஜூரெல் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் கேப்டன் ரியான் பராக் 20 ரன்களிலும், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் 22 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய ரவீந்திர ஜடேஜா இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 43 ரன்களை சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2026
Ravindra Jadeja with a fine rescue act of 43*(29) 🤝
இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 159 ரன்களை சேர்த்தது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் தரப்பில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், மொஹ்சின் கான் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஆயுஷ் பதோனி, ரிஷப் பந்த், ஐடன் மார்க்ரம் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தனர்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நிக்கோலஸ் பூரன் 22 ரன்களுக்கும், ஹிம்மத் சிங் 15 ரன்களிலும் ஆட்டமிழக்க, அரைசதம் கடந்து அசத்திய மிட்செல் மார்ஷும் 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 55 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய முகுல் சௌத்ரி, முகமது ஷமி, மயங்க் யாதவ் உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 22, 2026
Aiden Markram ✅
Just the start @rajasthanroyals wanted with the ball 🩷
இதன் காரணமாக 18 ஓவர்களில் 119 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ராஜஸ்தான் அணி தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 3 விக்கெட்டுகளையும், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவ் செய்து அசத்தியுள்ளது.