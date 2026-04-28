ஐபிஎல் 2026: பெரீரா, தூபே அதிரடி ஆட்டம்; பஞ்சாப்பின் வெற்றி நடைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது ராஜஸ்தான்
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்த முதல் அணி என்ற பெருமையை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பெற்றுள்ளது.
Published : April 28, 2026 at 11:12 PM IST
சண்டிகர்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 40ஆவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் தசுன் ஷனகாவும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் லோக்கி ஃபெர்குசனும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் பிரப்சிம்ரன் சிங் இணை வழக்கம் போல் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 29 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய கூப்பர் கானொலியும் அதிரடியாக விளையாடி வந்த நிலையில், 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஆட்டமிழந்தார்.
அதேசமயம் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வந்த பிரப்சிம்ரன் சிங் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். பின்னர் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 59 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுபக்கம் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 30 ரன்களுடனும் நடையைக் கட்டினார். இறுதியில் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் அபாரமாக விளையாடி அரைசதத்தை பதிவு செய்த நிலையில், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 4 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 62 ரன்களை குவித்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
PROPER CARNAGE! 🔥— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2026
இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்த நிலையில் 222 ரன்களை குவித்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தரப்பில் யாஷ் ராஜ் புஞ்சா 2 விக்கெட்டுகளையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் அபாரமாக விளையாடிய சூர்யவன்ஷி 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களை குவித்து விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய துருவ் ஜூரெல் 16 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 51 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, பின்னர் வந்த ரியான் பராக்கும் 29 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டோனவன் ஃபெரீரா - ஷுபம் தூபே இணை சிறப்பாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டோனவன் ஃபெரீரா அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என அரைசதத்தை 52 ரன்களையும், ஷுபம் தூபே 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 30 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியது.
A SIX to seal the 6️⃣th win of the season! 👊#RR claim two crucial points, ending #PBKS' unbeaten streak in New Chandigarh 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2026
இதையும் படிக்கவும்
இதன் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்த முதல் அணி என்ற பெருமையையும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்த சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தங்களின் 6ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 12 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.