ஐபிஎல் 2026: பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யுமா ராஜஸ்தான்? வாழ்வா,சாவா போராட்டத்தில் டெல்லி
ஜெய்ப்பூர் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : May 1, 2026 at 1:55 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 43-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் 43ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்த்து, அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து, 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. குறிப்பாக தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்திய கையோடு அந்த அணி இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். அவர்களுடன் துருவ் ஜுரெல், டோனவன் ஃபெரீரா, ஷுபம் தூபே உள்ளிட்டோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர் ஆகியோர் வேகப்பந்து வீச்சையும், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய் சுழற்பந்து வீச்சையும் கையாள்வது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளது.
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
மறுபுறம் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி கடந்த சில போட்டிகளில் கடும் சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் வெறும் 3 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று, 6 புள்ளிகளுடன் 7ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அந்த அணி தங்களின் கடைசி மூன்று லீக் போட்டிகளிலும் தோல்வியை தழுவி இருப்பது கடும் நெருக்கடியை வழங்கியுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் கேஎல் ராகுல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், சமீர் ரிஸ்வி, நிதிஷ் ரானா போன்ற வீரர்கள் இருந்தாலும், அவர்கள் ஒருசேர சோபிக்க தவறுவது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் நடராஜன், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்படும் நிலையில், மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் இன்றைய போட்டியில் விளையாடுவார் என்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் மற்றும் டெல்லி அணிகள் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 16 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 15 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் ஜெய்ப்பூர் மைதானத்தில் இரு அணிகளும் 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
சவாய் மான்சிங் மைதானம்
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும். மேலும் இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக் (கேப்டன்), டொனோவன் ஃபெரீரா, ஷுபம் துபே, ரவீந்திர ஜடேஜா, தசுன் ஷனகா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீரர் - ரவி பிஷ்னோய்)
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: சாஹில் பராக்/அபிஷேக் போரல், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அக்சர் படேல் (கேப்டன்), குல்தீப் யாதவ், மிட்செல் ஸ்டார்க், துஷ்மந்த சமீரா, டி. நடராஜன். (இம்பேக்ட் வீரர் - விப்ராஜ் நிகம்)