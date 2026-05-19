ஐபிஎல் 2026: லக்னோவுக்கு எதிராக பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது ராஜஸ்தான்
இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் ரியான் பராக் காயம் காரணமாக விளையாடாத நிலையில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அணியின் கேப்டனாக செயல்படவுள்ளார்.
Published : May 19, 2026 at 7:17 PM IST
ஜெய்ப்பூர்: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழலில் உள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் ரியான் பராக் காயம் காரணமாக விளையாடாத நிலையில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அணியின் கேப்டனாக செயல்படவுள்ளார். அதேசமயம் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்படவில்லை. மறுபக்கம் லக்னோ அணியிலும் முகமது ஷமி மற்றும் ஐடன் மார்க்ரமிற்கு பதிலாக மொஹ்சின் கான் மற்றும் ஆயுஷ் பதோனி ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், நிக்கோலஸ் பூரன், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ஆயுஷ் படோனி, அப்துல் சமத், ஷாபாஸ் அகமது, மொஹ்சின் கான், மயங்க் யாதவ், ஆகாஷ் மகாராஜ் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: முகுல் சவுத்ரி, மணிமரம் சித்தார்த், திக்வேஷ் சிங் ரதி, ஹிம்மத் சிங், அர்ஷின் குல்கர்னி
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (கேப்டன்), லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், துருவ் ஜூரல் (வ), டோனோவன் ஃபெரீரா, ஷுபம் துபே, தசுன் ஷனகா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, சந்தீப் சர்மா, பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யுத்வீர் சிங், அமன் ராவ் பெரலா, ரவி பிஷ்னோய், ரியான் பராக்
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் இதுவரை 7 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 5 முறையும், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதேசமயம் ஜெய்ப்பூரில் இதுவரை இரு அணிகளும் 3 முறை மோதிய நிலையில், அதில் இரண்டு முறை லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
சவாய் மான்சிங் மைதானம்
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே பெரியதாக இருப்பதால், இங்கு சுழற்பந்து வீச்சளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பை கொடுக்கும்.