ஐபிஎல் 2026 குவாலிஃபையர் 2: டாஸ் வென்று பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

இப்போட்டிக்கான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் குல்வந்த் கெஜ்ரோலியாவுக்கு பதிலாக சாய் கிஷோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 7:16 PM IST

சண்டிகர்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இதையடுத்து, இன்று நடைபெற இருக்கும் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்று ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்த்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் எந்தவித மாற்றங்களும் செய்யப்படாத நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் குல்வந்த் கெஜ்ரோலியாவுக்கு பதிலாக சாய் கிஷோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதில் வெற்றிபெறும் அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக்(கேப்டன்), டோனோவன் ஃபெரீரா, தசுன் ஷனகா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா.

இம்பேக்ட் வீரர்- ஷுபம் துபே, சுஷாந்த் மிஸ்ரா, அமன் ராவ் பெரலா, ரவி பிஷ்னோய், துஷார் தேஷ்பாண்டே

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், சாய் கிஷோர், ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்- ராகுல் தெவாடியா, கிளென் பிலிப்ஸ், அனுஜ் ராவத், குமார் குஷாக்ரா, அர்ஷத் கான்

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 10 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் அணி 7 போட்டிகளிலும், ராஜஸ்தான் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இரு அணிகளும் இரண்டு போட்டிகளில் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளன.

சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு சமநிலையான ஆடுகளமாக இருந்துள்ளது. இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் பெரும்பாலும் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணிகளே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

