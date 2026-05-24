ஐபிஎல் 2026: மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி பிளேஆஃபில் நுழைந்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 4ஆவது அணியாக பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Published : May 24, 2026 at 8:25 PM IST
மும்பை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 4 ரன்களிலும், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 27 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் துருவ் ஜுரெல் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 38 ரன்களையும், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 32 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறினர். இதன் காரணமாக ராஜஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 205 ரன்களை சேர்த்தது. மும்பை அணி தரப்பில் தீபக் சஹார், ஷர்துல் தாக்கூர் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், நமன் தீர் 6 ரன்களிலும், ரியான் ரிக்கெல்டன் 12 ரன்களிலும், திலக் வர்மா 3 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த திலக் வர்மா - வில் ஜேக்ஸ் இணை சிறப்பாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் வில் ஜேக்ஸ் 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவும் அதிரடியாக விளையாடி 34 ரன்களை எடுத்த கையோடு பெவிலியன் திரும்பினார். இதற்கிடையில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்த சூர்யகுமார் யாதவும் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 60 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ஆட்டமிழக்க, மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களாலும் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க முடியவில்லை.
இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 175 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ராஜஸ்தான் அணி தரப்பில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் 3 விக்கெட்டுகளையும், நந்த்ரே பர்கர், பிரிஜேஷ் சர்மா, யாஷ் ராஜ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
இதன் காரணமாக பஞ்சாப் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளின் பிளேஆஃப் கனவுகளும் கலைந்துள்ளது. இதையடுத்து முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி அணியும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதேசமயம் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்த்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.