குஜராத்தை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் திரில் வெற்றி

ராஜஸ்தான் அணியில் ஜெய்ஸ்வால் 55 ரன்களும், துருவ் ஜுரேல் 75 ரன்களும் எடுத்தனர்.

வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ராஜஸ்தான் அணி வீரர் (ANI)
Published : April 5, 2026 at 7:20 AM IST

அகமதாபாத்: ஐபிஎல் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.

ஐபிஎல் தொடரின் 9-வது லீக் போட்டி, குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் நேற்று (ஏப்.4) நடைபெற்றது. இதில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து களமிறங்கியது. அந்த அணியின் ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூரியவன்ஷி ஆகியோர் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கி சிறப்பான ஆட்டத்தை கொடுத்தனர்.

ஆனால், சூரியவன்ஷி 31 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த துருவ் ஜுரேலும், ஜெய்ஸ்வாலும் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். இருப்பினும், ஜெய்ஸ்வால் 55 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினார். அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரியான் பராக் 8 ரன்களிலும், சிம்ரன் ஹெட்மியர் 18 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். 19வது ஓவர் வரை விளையாடிய துருவ் ஜுரேல் 75 ரன்கள் எடுத்து வெளியேறினார். 20 ஆவது ஓவர் முடிவில், ராஜஸ்தான் அணி 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 210 ரன்களை குவித்தது.

இதில், குஜராத் அணியை சேர்ந்த ரபாடா 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். முகமது சிராஜ், அசோக் சர்மா, பிரஷித் கிருஷ்ணா, ரஷித்கான் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தனர்.

இதையடுத்து, 211 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் குஜராத் அணியின் சாய் சுதர்சனும், குமார் குஷாக்ராவும் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினர். குமார் குஷாக்ரா 18 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லருடன் ஜோடி சேர்ந்தார். சாய் சுதர்சன் சிறப்பாக விளையாடி 73 ரன்களை எடுத்து வெளியேறினார். அடுத்து வந்த கிலென் பிளிப்ஸ், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் சொற்ப ரன்களில் நடையைக் கட்டினர்.

அதன் பிறகு களமிறங்கிய ராகுல் தெவாடியா, ஷாரூக் கான் அணியை சரிவிலிருந்து மீட்க முயன்று 12 ரன்களிலும், 11 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். கேப்டன் ரஷித் கானும், காசிகோ ரபாடாவும் பொறுப்புடன் விளையாடியபோதும், ரஷித் கான் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். காசிகோ ரபாடா 23 ரன்கள் எடுத்தார்.

மேலும், 20 ஓவர் முடிவில் குஜராத் அணியால் 204 ரன்களே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம், குஜராத் அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் அணி திரில் வெற்றி பெற்றது.

